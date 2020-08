Světoví lídři se dohodli na finanční podpoře Libanonu v hodnotě více než 6,6 miliardy korun

Na nedělní mezinárodní videokonferenci zorganizované Francií ve spolupráci s OSN bylo na pomoc explozí zasaženému libanonskému hlavnímu městu Bejrútu přislíbeno 252,7 milionů eur (více než 6,6 miliardy korun). S odvoláním na sdělení Elysejského paláce o tom napsala agentura AFP. Úterní mohutná exploze v Bejrútu si vyžádala 158 obětí na životech a přes 6000 zraněných, statisíce lidí se nemohou vrátit domů. Paříž/Washington 21:41 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K demolici. Řadu čeká společný osud, a sice, že budou muset být strženy. Bejrútské úřady odhadují, že bez domova se kvůli výbuchu ocitlo na 300 tisíc lidí. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Podle odhadů libanonských činitelů výbuch také napáchal škody za až 15 miliard dolarů (přes 334 miliard korun).

„Pomoc by měla být včasná, dostačující a v souladu s potřebami libanonského lidu. Měla by být doručena přímo libanonské populaci s co největší efektivitou a transparentností,“ stojí v závěrečném prohlášení. Dokument uvádí, že partneři Libanonu podporují dlouhodobou ekonomickou obnovu země, což od jejího politického vedení vyžaduje plné zavedení reforem, které Libanonci očekávají. „V této příšerné době Libanon není sám,“ stojí v prohlášení.

Podle agentury AP více než 30 účastníků konference také přislíbilo, že podpoří „věrohodné a nezávislé“ vyšetření příčiny výbuchu.

63 milionů eur

Konference se zúčastnili světoví lídři, včetně prezidenta USA Donalda Trumpa, představitelé vlád a mezinárodních organizací.

Podle agentury AFP Evropská komise se dnes na konferenci zavázala poskytnout Bejrútu pomoc ve výši 63 milionů eur (zhruba 1,66 miliardy korun). Dříve šéfka komise Ursula von der Leyenová informovala o uvolnění částky 33 milionů eur, takže jde o zvýšení o dalších 30 milionů eur, uvedl eurokomisař pro krizové řízení Janez Lenarčič. Unijní prostředky podle něj půjdou do Libanonu skrze agentury OSN, nevládní a mezinárodní organizace.

Elysejský palác uvedl, že Francie přislíbila Libanonu 30 milionů eur (přes 789 milionů korun). Německo podle ministra zahraničí Heika Maase pomůže 20 miliony eur (přes 526 milionů korun), napsala agentura DPA. Šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová zdůraznila, že bude před poskytnutím jakýchkoliv prostředků požadovat audit libanonské národní banky. „Zavázání se k reformám odemkne miliardy dolarů ve prospěch libanonského lidu,“ citovala ji agentura AP.

Trump mezitím vyzval libanonskou vládu k plnému a transparentnímu vyšetření tragédie. Podle sdělení Bílého domu také zopakoval, že USA jsou připraveny a ochotny nadále poskytovat pomoc libanonskému lidu. Trump dále vyzval ke zklidnění situace v Libanonu a zároveň poukázal na legitimitu výzev Libanonců k transparentnosti a zavedení reforem.

Nezávislé vyšetření

Libanon se již mnoho měsíců potýká s hlubokou ekonomickou krizí. K dalšímu zhoršení situace přispěla pandemie covidu-19 a nyní ničivá exploze.

Macron v úvodu konference uvedl, že mezinárodní pomoc by měla koordinovat OSN v Libanonu. Dodal, že nabídka pomoci zahrnuje podporu nestranného, ​​důvěryhodného a nezávislého vyšetřování výbuchu.

Protivládní protesty

Exploze zničila celé čtvrti ve městě a zhruba 300 000 lidí připravila o střechu nad hlavou. Zdevastovala zásoby obilnin a zdemolovala podniky. Mnozí Libanonci z výbuchu, který je přičítán několika tunám špatně uskladněného dusičnanu amonného, viní podle nich laxní a zkorumpované politiky. Na sobotní masivní demonstraci vyzývali vládu k demisi, někteří se slovy „Odejděte, jste vrazi“. Protesty pokračovaly i v neděli.

Macron ve čtvrtek Bejrút navštívil jako první zahraniční státník a přislíbil, že peníze na pomoc Libanonu se nedostanou do zkorumpovaných rukou.

Bezprostředně humanitární pomoc Libanonu poskytla již řada států včetně České republiky, která tam vyslala tým specializovaný na hledání lidí v troskách. Slíbila také pomoc deset milionů korun.