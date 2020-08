V Bejrútu se zhoršila bezpečnostní situace. Čeští záchranáři se stahují na vojenskou základnu

Čeští záchranáři v sobotu přerušili v Bejrútu vyhledávací a záchranné práce. Libanonská armáda totiž vyzvala z důvodu zhoršené bezpečnostní situace v oblasti veškeré zasahující týmy, aby se vrátily zpět na své základny, řekl to mluvčí hasičů Martin Kavka. Všichni členové týmu jsou podle něj v pořádku a čekají na další pokyny od vojáků. Zhoršená bezpečnostní situace může souviset s chystanou velkou demonstrací, dodal. Aktualizováno Bejrút/Praha 14:48 8. 8. 2020 (Aktualizováno: 14:58 8. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničené domy a auta. Ulice Bejrútu jsou v troskách. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Tyto informace potvrdila i Petra Klobušiaková z české ambasády v Libanonu. Protest podle ní začíná v centru města v 17.00 místního času (16.00 SELČ).



„Dnes se tam chystá nějaká velká demonstrace, ostatně ty týmy vlastně i večer nemohly pracovat právě kvůli tomu, že se tam v odpoledních hodinách a večer konají demonstrace. Armáda to prostě vyhodnotila tak, že raději ty týmy vždycky stáhne a nechá je v bezpečí,“ řekl mluvčí hasičů Kavka.

„Na pátou hodinu je plánovaná velká demonstrace a armáda se vždycky předtím snaží některé části města uzavřít, aby protestující měli k dispozici jen určité koridory,“ uvedla Klobušiaková. „Myslíme si tedy, že to souvisí s tou bezpečnostní situací, která je trošku napjatější. A koordinaci mezinárodních záchranných týmů zajišťuje přímo armáda,“ dodala. Protest se má podle ní konat na náměstí Mučedníků, které je blízko centra Bejrútu a přístavu, kde hasiči pracovali.

60 pohřešovaných

Čtyři dny po ničivé explozi v bejrútském přístavu zůstává stále ještě přes 60 pohřešovaných a s přibývajícími dny šance na přežití klesá. Podle Kavky se tak zvažuje návrat týmu zpět do Česka. „Záleží na libanonské straně, jestli nebude třeba ještě mít požadavek, abychom tam zůstali, ale návrat by pravděpodobně mohl být do několika dnů,“ uvedl Kavka.

Obětí exploze, která poničila několik čtvrtí, je zatím 154. Z více než 5000 zraněných je přes sto v kritickém stavu. Mezi oběťmi je i manželka nizozemského velvyslance v Libanonu, oznámilo v sobotu nizozemské ministerstvo zahraničí.

Vyšetřovatelé výbuchu podle libanonského prezidenta Michela Aúna zkoumají, zda příčinou neštěstí byla nedbalost, nehoda či vnější zásah.