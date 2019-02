Co s Merkelovou? Východoněmečtí lidovci nechtějí kancléřku v kampani, provokovala by příznivce AfD

Zástupci křesťanských demokratů (CDU) v bývalém Východním Německu nechtějí, aby se do zemských volebních kampaní v regionech na východě země zapojovala kancléřka Angela Merkelová. Ta stranu do loňského prosince vedla, a i když zůstává celostátně nejpopulárnější německou političkou, u části obyvatel na východě je velmi nepopulární. Volby do zemských sněmů se konají v Sasku a Braniborsku letos v září, v Durynsku pak na konci října.

