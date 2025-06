Východ USA zasáhla vlna veder. V oblasti, kde může být až 40 stupňů, žije přes 150 milionů lidí

Východ Spojených států zasáhla vlna veder, která by v úterý do řady měst - včetně New Yorku, Washingtonu nebo Bostonu - měla přinést teploty blížící se až 40 stupňům Celsia. Varování před horkem podle agentury AP platí v oblastech, kde žije více než 150 milionů lidí. Přes 100 stupňů Fahrenheita, tedy 37,8 stupně Celsia, se teplota může vyšplhat na celém východním pobřeží USA od Maine až po Floridu.

Washington 22:38 24. června 2025