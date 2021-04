Ambasádu v Moskvě opustilo dvacet vyhoštěných Čechů s rodinami. Letí pro ně armádní speciál

Českou ambasádu v Moskvě opustilo v pondělí odpoledne všech dvacet vypovězených zaměstnanců i s rodinami. Zhruba polovina se vrací do Česka auty, zbytek leteckým speciálem. Rusko je označilo za nežádoucí osoby v odvetě za to, že Praha o den dřív vyhostila 18 zaměstnanců ruské ambasády, které má za agenty tajných služeb. Ti podle české vlády stojí za explozí ve Vrběticích z roku 2014. Video Moskva 18:52 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhoštění čeští diplomaté na letišti Šeremetěvo v Moskvě | Foto: Sergei Fadeichev | Zdroj: Reuters / TASS

Českou ambasádu v pondělí odpoledne opustilo celkem 48 lidí. Kromě šestnácti vypovězených diplomatů a čtyř pracovníků bez diplomatického statusu to byli i jejich rodinní příslušníci. Osobně je všechny vyprovázel velvyslanec Vítězslav Pivoňka.

„Musím říct, že dnešní den patří k těm nejtěžších, které jsem zažil, když se ve dvou vlnách loučím nejenom s kolegy, ale i přáteli,“ popsal Radiožurnálu Pivoňka.

Mezi vypovězenými Čechy je i jeho zástupce nebo agrární diplomatka Nikola Hrušková. Za sebou podle svých slov nechává mnohé. „Pět let skvělé práce, kterou jsem milovala a o které jsem přesvědčená, že měla smysl. A také pět let soukromého života,“ uvedla Hrušková.

Rusové vyhostili celý politický i hospodářský úsek ambasády. Podle vicepremiéra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) toto rozhodnutí v principu velvyslanectví paralyzuje.

Pro vyhoštěné české pracovníky je na cestě armádní speciál, ČTK to sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Zpět do Prahy by se letoun měl podle avíza ministerstva zahraničních věcí vrátit pozdě večer.