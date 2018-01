Vyhozené vánoční stromky zahřejí berlínské domácnosti. Až 500 jich mohou zásobovat i celý rok

Berlínské ulice se v těchto dnech začínají plnit odstrojenými vánočními stromky, které se povalují na chodnících. V německé metropoli je to jasné znamení, že Vánoce definitivně skončily. Na statisíce jedliček, borovic a smrků se už chystají berlínští popeláři. Mají s nimi velké plány. Berlín 9:00 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Popeláři stromky pečlivě sbírají, a poté odváží na zátop (ilustrační foto) | Foto: Ondřej Wolf

Touto vánoční dekorací chtějí vyhřívat Berlín. „Ročně máme po Berlíně kolem 350 tisíc stromků, které posbíráme. Pro nás je to dřevo a hlavně energie, kterou lze využít. Stromky rozdrtíme a pak je jimi možné třeba topit,“ vysvětluje Radiožurnálu Thomas Klöckner z berlínských technických služeb.

Svážení vánočního dřeva má v německé metropoli jednak tradici a potom hlavně pevný řád. Do každé čtvrti vyjíždí oranžové dodávky alespoň na dvakrát.

Vánoční stromky nepatří do popelnic. Položte je vedle kontejnerů, radí mluvčí Pražských služeb Číst článek

„V Německu zůstává vánoční stromek v obýváku tradičně do 6. ledna. Potom letí ven na ulici. To je začínáme sbírat a na konci ledna jsme s tím hotoví,“ prozrazuje Klöckner.

I poté však mohou tu a tam zdobit berlínské ulice pohozené jehličnany. Poslední vánoční stromky jsou vidět ještě okolo Velikonoc. „Jsou tací, kteří se s Vánoci asi neloučí tak lehce nebo kteří na stromek prostě zapomněli. Takové kusy už nejsou zelené, ale dobře proschlé,“ dodává Klöckner.

A to je prý výhodou, protože suché dobře hoří. V plamenech končí v Berlíně každý vánoční stromek. Při tak velkém počtu je to podle Klöcknera hodně tepla a energie. „Těch 350 tisíc vánočních stromků postačí na to, aby zásobovaly elektřinou a teplem 500 berlínských domácností, a to celý rok,“ tvrdí.