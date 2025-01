‚Vyhráli jsme, vezmeme si naši zemi zpět.‘ Trump v předvečer inaugurace slavil se svými příznivci

Večer před oficiálním inauguračním ceremoniálem využil zvolený americký prezident Donald Trump k tomu, aby se setkal se svými příznivci ve washingtonské aréně Capitol One za použití své obvyklé předvolební rétoriky, píší agentury. „Vyhráli jsme,“ zahájil republikán svůj projev v zaplněné aréně v hlavním městě USA. Washington 6:39 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvolený americký prezident Donald Trump | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Několik hodin předtím, než Donald Trump znovu složí přísahu jako americký prezident, se v projevu opět obrátil ke svým příznivcům, kterých se do arény vešlo 20 000. „Jsem nadšený, že se mohu znovu setkat s tolika přáteli, příznivci a skutečnými americkými vlastenci, abychom si vzali naši zemi zpět,“ prohlásil Trump. „Toto je největší politické hnutí v dějinách Spojených států.“

Rétorika jeho následných výroků pak silně připomínala tón jeho předvolebních vystoupení, píše agentura DPA. Trump přizval na pódium i šéfa společností Tesla a SpaceX Elona Muska, který spolu s dalším podnikatelem Vivekem Ramaswamym stane v čele nově vytvořeného týmu pro efektivitu vlády. Musk po boku Trumpa slíbil, že Amerika bude „silná po staletí“.

„Každý Bidenův předchozí exekutivní příkaz bude zrušen,“ prohlásil například Donald Trump. Podle médií se znovuzvolený prezident první den v úřadu chystá vydat více než 200 exekutivních opatření. Mezi ně patří exekutivní příkazy, které jsou právně závazné, a další prezidentské směrnice, které obvykle právně závazné nejsou.

Mezi chystané kroky Donalda Trumpa patří například to, že zveřejní tajné dokumenty týkající se vražd amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, senátora Roberta Kennedyho a vůdce za občanská práva Martina Luthera Kinga mladšího, všimla si agentura Reuters. Trump zveřejnění utajovaných dokumentů slíbil ve své předvolební kampani.

Trump po volbách před čtyřmi lety šířil nepodložená tvrzení o volebních podvodech a odmítal uznat svou porážku, což kulminovalo 6. ledna 2021 násilným vniknutím jeho stoupenců do Kapitolu ve chvíli, kdy Kongres formálně potvrzoval vítězství Joa Bidena. V pondělním projevu znovu zmínil, že by lidé pravomocně odsouzení za násilné vniknutí do Kapitolu mohli doufat v omilostnění.

Donald Trump ve svém projevu také uvedl, že se v pátek po inauguraci chystá v do Kalifornie, aby si prohlédl škody způsobené rozsáhlými požáry, při kterých zemřelo nejméně 25 lidí. Trumpův hodinový projev zakončilo vystoupením skupiny Village People, která zazpívala hymnu „YMCA“, jímž končila téměř všechna Trumpova předvolební shromáždění. Budoucí prezident USA se při jejich vystoupení na pódiu pohupoval, pohazoval hlavou a zpíval si s nimi.

Spojené státy se připravují na úterní prezidentskou inauguraci. Donald Trump v rotundě Kapitolu ve 12.00 místního času (18.00 SEČ) složí prezidentskou přísahu a přednese projev.