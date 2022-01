Výjimečný stav už platí v celém Kazachstánu. Prezident řekl, že bude postupovat ‚maximálně tvrdě‘

Prezident Kazachstánu chce proti tři dny trvajícím nepokojům v ulicích zakročit maximálně tvrdě.

Výjimečný stav proto ve středu rozšířil Tokajev na celou zemi. V Kazachstánu tak platí zákaz shromažďování, nočního vycházení nebo prodeje střeliva, zbraní a alkoholu.

Kasym-Žomart Tokajev také oznámil, že se místo svého předchůdce v úřadu, prvního prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva, ujal funkce předsedy bezpečnostní rady státu.

Prohlásil, že nebude tolerovat rabování obchodů a násilí páchané na občanech. Skupiny banditů podle něj zabili několik strážců veřejného pořádku.

Tokajev ve středu zároveň odvolal vládu a té prozatímní nařídil, aby ceny paliv i dalšího nezbytného zboží zregulovala. Premiéra Askara Maminu nahradil v čele kabinetu první místopředseda dosavadní vlády Alikhan Smajlov.

Kazašský prezident také slíbil, že předloží návrhy na politickou transformaci země a postaví se do čela zavádění reforem. Protesty ale v kazašských městech pokračují.

Podle ruského deníku Izvjestia demonstranti v Almatě zapálili budovu radnice a prokuratury. Obsadili také tamní rezidenci prezidenta a letiště. Aeroflot a další letecké společnosti začaly rušit spoje do Kazachstánu.

A fire broke out at a government building in Almaty, Kazakhstan as protests over fuel prices grow.



Protesters stormed the mayor’s office and attempted to seize the presidential residence, Interfax reports https://t.co/KvArooitXG pic.twitter.com/Im19CrxQJ7