Nákaza cholerou na norské výletní lodi se nepotvrdila, nemocní cestující měli pouze žaludeční virózu

Norská výletní loď Norwegian Dawn, u které panovalo podezření na rozšíření nákazy cholerou, zakotvila v přístavu na Mauriciu. Tamní úřady to povolily poté, co se nákaza nepotvrdila, uvedla agentura Reuters. Loď s více než 3000 lidmi na palubě o víkendu odmítly přijmout ostrovy Mauricius a Réunion poté, co se u nejméně 14 cestujících objevily příznaky cholery.

Port Louis 7:38 27. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít