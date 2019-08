Kyjev finišuje rozhovory s Moskvou o výměně vězňů. Týká se to i zadržených námořníků Ruskem

Ještě do konce srpna by se mohla uskutečnit výměna vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou. Zpátky do vlasti by se tak mohlo dostat i 24 ukrajinských námořníků, které Rusko zadrželo loni v Kerčském průlivu. Píše o tom ruský deník Kommersant. Moskva 8:46 22. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvacet čtyři ukrajinských námořníků, které loni zadrželo Rusko v Kerčském průlivu, by se mohlo brzy dostat na svobodu. Na snímku je demonstrace za jejich propuštění v Kyjevě v prosinci 2018 | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Ruský deník Kommersant uvedl, že údajně už spějí rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou o výměně vězňů do finální fáze a ladí se seznam jmen. Teoreticky jde až o desítky lidí na obou stranách, kterých se může výměna týkat.

Podle listu mezi nimi má být také 24 ukrajinských námořníků. Konkrétně 22 námořníků a dva muži z ukrajinské zpravodajské služby. Deník to uvádí s odvoláním na zdroje v Moskvě i Kyjevě. Podle nich mají být součástí chystané výměny mezi Ruskem a Ukrajinou i právě ukrajinští námořníci zadržení loni v Kerčském průlivu.

Telefonický rozhovor

Ukrajinští námořníci jsou v ruském vězení už od loňského listopadu. Ruské vojenské složky je tehdy zadržely v Kerčském průlivu, který dělí Ruskem ilegálně anektovaný poloostrov Krym od zbytku ruské pevniny. Viní je z údajné provokace a nelegálního překročení státní hranice.

Podle Ukrajiny to byl ale ze strany Ruska akt agrese a porušení mezinárodního práva. Jejich propuštění se ale doteď vláda v Kyjevě nedomohla. Původně se mluvilo o jejich možném propuštění do konce července, pak pro změnu do října.

Jak píše deník, na chystané výměně se měl dohodnout nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při telefonickém rozhovoru 11. července. Zelenskyj totiž spolu s nástupem do funkce označil výměnu vězňů za jednu ze svých priorit.

Sencov?

V minulosti se takové výměny v trojúhelníku Ukrajina - Rusko - povstalci z Donbasu opakovaně uskutečnily. Od té poslední ale uplynula už nějaká doba. Naposledy se taková výměna konala v prosinci 2017. Ukrajina tehdy propustila 223 lidí, zatímco donbaští povstalci jenom 73. Neplatí tedy pravidlo jeden za jednoho.

Ruská agentura Interfax píše, že pět ukrajinských vězňů už bylo údajně převezeno do jedné z moskevských věznic. Úplný seznam těch, kteří mají být vydaní druhé straně, ale prý ještě není hotový.

Není tak vůbec zřejmé, jestli by se mezi projednávaná jména na výměnu mohl dostat i třeba Oleg Sencov, ukrajinský režisér odsouzený na 20 let za terorismus na jaře 2014. On sám tvrdí, že obvinění vůči němu jsou vykonstruovaná. Sencov loni získal od Evropského parlamentu Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.