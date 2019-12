Výměna zajatců s Ruskem se stihne do konce roku, tvrdí Ukrajina. V Charkově proti tomu protestují

Mezi Ukrajinou na straně jedné a proruskými separatisty a Ruskem na straně druhé se schyluje k další výměně zajatců. Má navázat na výměnu zadržených, která se v září uskutečnila mezi Moskvou a Kyjevem. Na svobodu se tehdy dostal třeba ukrajinský režisér Oleg Sencov nebo ukrajinští námořníci zajatí v Kerčském průlivu. Od stálého zpravodaje Moskva / Kyjev 13:05 25. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj (vlevo) přihlíží návratu vězňů z Ruska. Mezi nimi přiletěl i režisér Oleg Sencov (uprostřed). | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Jak informovala kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, výměna by se měla uskutečnit ještě do konce letošního roku. Na tom, že se opravdu bude konat, se dohodli tento týden zástupci Ukrajiny, Ruska a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Začátkem prosince o výměně zajatců jednali osobně přímo prezidenti Ukrajiny a Ruska Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin na summitu normandské čtyřky v Paříži.

Při zatím poslední výměně zajatců se na svobodu dostal třeba ukrajinský režisér Oleg Sencov nebo zajatí námořníci. Koho se má výměna týkat tentokrát, zatím není jasné. Ještě před Vánoci se totiž vyjednavači nebyli schopní shodnout na seznamech lidí, kteří budou propuštění. Nejde přitom jenom o bojovníky obou stran, kteří byli zajatí v souvislosti s konfliktem na východní Ukrajině.

Stejně jako při zářijové výměně zajatců na ukrajinské straně zaznívají protesty vůči tomu, aby se na seznam dostal kdokoliv z bývalých členů speciálních jednotek, které před pěti lety zasahovaly na kyjevském Majdanu proti demonstrantům. Na středu kvůli tomu dokonce svolali v Charkově protest.

Zatím se neví konkrétní jména, ani přibližný počet lidí, kteří by měli být vyměněni. Není ani spolehlivě jisté, jestli i tentokrát bude výměna ve formátu jeden za jednoho jako v září, kdy Rusko i Ukrajina předaly druhé straně 35 lidí. Spekuluje se, že by nadcházející výměna mohla být naopak dost nepoměrná.

Navíc, jak píše třeba ukrajinský deník Vesti, problémem je i to, že někteří z lidí navržených na výměnu, to údajně odmítli. A to prý proto, že by tím prakticky přiznali svoji vinu za obvinění, která vůči nim padla. I to je důvod, proč panují obavy, jestli se výměna do konce roku opravdu stihne.