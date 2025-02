Výměnou na postu předsedy Sboru náčelníků štábů se Trump snaží politizovat armádu, soudí Klvaňa

V nejvyšších patrech americké armády se podle listu The New York Times odehrála nevídaná noční čistka, když prezident Donald Trump odvolal z funkce předsedu Sboru náčelníků štábů, generála Charlesa Brauna a pět dalších armádních velitelů. Trump to oznámil na své sociální síti. Podle Tomáše Klvani z New York Univerzity Praha chce Trump používat armádu k vnitřním politickým cílům. „Chce tam mít lojální lidi,“ vysvětluje pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 16:43 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvolaný předseda Sboru náčelníků štábů Charles Brown | Zdroj: Reuters

Sám Trump své rozhodnutí na sociální síti nijak nevysvětlil, jen ocenil velitelské schopnosti generála Browna a popřál skvělou budoucnost jemu i celého jeho rodině. Jaké můžou být reálné důvody k podobně razantní výměně na tak důležitém postu?

Je jasné, že prezident má právo vyměnit si velitele, zejména toho hlavního svého vojenského poradce, tedy předsedu Sboru náčelníků štábů. Ale je to velmi neobvyklé. Tohle se v podstatě nestává, že by se ten člověk nedočkal na takovém postu celého čtyřletého mandátu. A také je velmi málo vídáno, že by se do takové funkce dostal někdo, kdo je v záloze. To se tuším stalo naposledy za prezidenta Kennedyho.

To, že to nevysvětlil ani Trump a ani Pete Hegseth, nasvědčuje, že celá ta čistka ve vedení Pentagonu a předsedy těch spojených náčelníků, je pravděpodobně jenom další snaha prezidenta Trumpa politizovat Pentagon, politizovat armádu a totálně si ji podřídit.

Genera letectva Dan Caine není příliš známé jméno, údajně ale zaujal Trumpa před lety, kdy působil v Iráku a ujišťoval ho, že teroristickou organizaci Islámský stát je možné zneškodnit do týdne nebo do měsíce. Jeho jmenování musí potvrdit Senát amerického Kongresu. Může přitom jeho nástup do čela sboru náčelníků štábu nějak poznamenat fakt, že se do armády vrací jako generál ve výslužbě?

Je to velmi málo obvyklé, ale nepředpokládáme, že by něco takového zkomplikovalo jmenování Dana Cainea do této funkce, protože zaprvé on má za sebou velmi dobrou vojenskou kariéru a poté, co odešel do výslužby, tak se z něho stal úspěšný investor a úspěšný podnikatel. Je to zjevně velmi schopný člověk, takže nepředpokládám, že by tam nastaly nějaké velké problémy.

News: Secretary of Defense Pete Hegseth Statement on General Officer Nominations https://t.co/GcBIHZ0D8v — Department of Defense (@DeptofDefense) February 22, 2025

Republikáni mají dostatek hlasů, tak aby ho prosadili. Ze strany Demokratů hodně uslyšíme protesty, protože jestli je pravda, že tehdy v Iráku došlo k nějakému politickému gestu, kdy si Caine vzal čepici „Make America Great Again“, tak to je proti zvyklostem. Armáda by se takto politizovat neměla. On to ale popírá, takže uvidíme, jak proběhnou ta slyšení. Nepředpokládám ale nějaké problémy.

Dá se říct, že jde zatím o jeden z nejzásadnějších kroků Donalda Trumpa po návratu do Bílého domu. Jak citelně se tento postup může odrazit na vztazích mezi Trumpovou administrativou a armádními služkami Spojených států?

Je těžké říkat, že to je nejzásadnější krok, protože když se podíváme, jak Trump totálně politizuje celou státní správu a celou exekutivu, jak dosazuje nekvalifikované lidi, kteří by na těch místech neměli vůbec, co pohledávat – ať už je to ministerstvo zdravotnictví nebo FBI, nebo koneckonců i šéf Pentagonu Pete Hegseth, který byl moderátorem televize Fox News – tak je těžké říkat, že tohle je bezprecedentní. Je to prostě jeden z dalších velmi závažných kroků politizace státní správy a v tomto smyslu také té exekutivy a přímo Pentagonu.

Donald Trump bude chtít armádu, nebo celé ozbrojené složky, používat k vnitřním politickým cílům – ať už je to třeba ochrana té jižní hranice, nebo kdyby došlo k nějakým nepokojům, tak vždycky chtěl proti demonstrantům nasazovat armádu. Proti tomu se tehdejší velení armády postavilo a on tam proto zkrátka chce mít loajální lidi.