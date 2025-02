Výměnou za americkou pomoc požaduje Trump po Ukrajině vzácné kovy. Ta je na to podle něj připravena

Americký prezident Donald Trump chce, aby Ukrajina výměnou za americkou pomoc dodávala Spojeným státům vzácné kovy. Podle agentury AFP to v pondělí Trump v Bílém domě řekl novinářům. Agentura Reuters zase s odvoláním na své zdroje napsala, že USA o víkendu obnovily dodávky zbraní Ukrajině. Washington 22:02 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump řekl, že chce zajistit dodávky vzácných kovů do Spojených států | Foto: Chip Somodevilla/Pool | Zdroj: Reuters

Trump řekl, že chce zajistit dodávky vzácných nerostných surovin do Spojených států. Doplnil, že se jeho administrativa snaží s Ukrajinou dospět k dohodě, v níž by tato země zaručila dodávky nerostných surovin výměnou za to, „co jim dáváme“. Východoevropská země je k tomu podle něj připravena. Bližší podrobnosti možné dohody nezmínil.

Server RBK-Ukrajina s odvoláním na nejmenovaný zdroj z ukrajinské prezidentské kanceláře napsal, že společná těžba vzácných kovů je jedním z bodů mírového plánu ukrajinského prezidenta a že o tom Volodymyr Zelenskyj jednal s Trumpem loni na podzim při návštěvě USA.

„Byl to bod v plánu vítězství. Máme speciální zdroje kovů vzácných zemin, uranu, lithia, titanu. Je důležité, aby je nezískalo Rusko. Proto prezident (Volodymyr Zelenskyj) navrhoval, aby byly speciálně chráněny a speciálně využívány spolu s klíčovými partnery,“ řekl zdroj a dodal, že nejprve jsou zapotřebí bezpečnostní záruky garantující ochranu vzácných nerostných surovin.

Reuters zatím uvedl, že Spojené státy nakrátko pozastavily dodávky zbraní Ukrajině, než je o víkendu zase obnovily. Bílý dům chtěl původně zastavit veškerou vojenskou pomoc zemi, která se už tři roky brání Rusku, v Trumpově administrativě jsou ale odlišné názory na to, do jaké míry má Washington Kyjev nadále podporovat, podotýká agentura.

Trump v předvolební kampani sliboval, že válku na Ukrajině ukončí do 24 hodin od nástupu do úřadu, což se ale nestalo.