Výroky Trumpa bychom neměli brát doslovně. Je to výzva k vyjednávání a reakci protistrany, tvrdí Pojar

Evropská unie se podle nového amerického prezidenta Donalda Trumpa chová ke Spojeným státům velmi špatně. „Pokud bude Evropa bohatá, konkurenceschopná, pokud bude mít dostatečně silné ozbrojené síly, které budou respektovány, tak budeme moci hovořit o znovuzískání suverenity," vysvětluje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:35 24. ledna 2025

Vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar

Českého velvyslance ve Washingtonu Miloslava Staška údajně překvapila agresivita inauguračního projevu staronového amerického prezidenta. Hodnotil byste to podobně?

Já bych to tak nehodnotil, a to z toho důvodu, že v projevu Donalda Trumpa nebylo nic nového. Zopakoval to, co již říkal v minulosti. Ani přejmenování Mexického zálivu na Americký nebyla podle znalců nová myšlenka. Jeho projev byl naopak velice předvídatelný.

Hned v pondělí stvrdil Donald Trump dříve avizované odstoupení Spojených států od pařížské dohody o klimatu. Má to gesto více než symbolickou platnost, protože dohoda je dobrovolná?

Má více než symbolickou platnost, protože jde o signál pro celý svět. Je to tak, jak to je. Evropa zůstala v ambiciózních plánech na záchranu planety sama. Evropu čeká zásadní debata, kdy bude muset některé své politiky přehodnotit, protože se to samozřejmě dotýká i konkurenceschopnosti s ohledem na ceny energií.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu by vyšší těžba ropy a zemního plynu v USA, kterou ve svém inauguračním projevu Donald Trump podpořil, ve svém důsledku mohla mít pozitivní dopad i pro dovoz těchto komodit do Česka a vyšší objem těžby by zvýšil tlak na snížení cen těchto komodit na globálních trzích. Souhlasíte s takovým hodnocením?

Rozhodně. Pokud se bude těžit ve Spojených státech i jinde na světě více, nepochybně to povede k poklesu cen, nebo bychom se přinejmenším vyhnuli dalším nárůstům cen v době krizí.

Donald Trump tím chce podpořit vlastní ekonomiku, ceny energií na vlastním americkém trhu, ale zároveň i něco vydělat pro americkou ekonomiku tak, že americký plyn a americká ropa budou vyváženy do světa. Snaží se pro to získat prostor například i v Evropě.

Evropa včetně Francie a Německa musí po návratu Donalda Trumpa do funkce více než kdy jindy chránit vlastní suverenitu. To řekl ve středu francouzský prezident Emmanuel Macron na společné tiskovce s německým kancléřem Olafem Scholzem. Udrží se ale zároveň ve vztahu k USA jednotná?

Vždycky je to o určité míře jednoty. V základních věcech lze udržet jednotu a je to tak správně a dobře. Bude to ale dobře i pro Spojené státy, protože budou mít jasného partnera i jasné kontury případných vyjednávání o clech nebo v jiných oblastech.

Evropa však získá suverenitu jedině za předpokladu, že začne vydávat více peněz na obranu a bude schopna se bránit sama kolektivně a zároveň že budeme mít konkurenceschopnou ekonomiku.

Pokud totiž bude Evropa bohatá, konkurenceschopná, pokud bude mít dostatečně silné ozbrojené síly, které budou respektovány ve světě, tak budeme moci hovořit o znovuzískání suverenity.

Nous défendons une Europe ouverte, forte et économiquement prospère.

Notre rôle est en effet crucial en ces temps difficiles. Nous sommes unanimes sur ce point.



Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! pic.twitter.com/s6xXzYvCK4 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 22, 2025

Pokud ale budeme mít chřadnoucí ekonomiku, drahé energie a nebudeme mít dostatečně vyzbrojené armády, které nikdo nebude respektovat, pokud nebudeme mít možnost projekce síly nebo vlastní obrany, tak samozřejmě to bude s naší suverenitou složitější.

Rovnice je strašně jednoduchá a my jako Evropané bychom si to měli uvědomit. Dost jsme totiž popírali, že svět funguje stejně, jako fungoval posledních mnoho staletí. Mysleli jsme si, že bude fungovat jinak, ale ono tomu tak skutečně není.

Vy jste řekl, že Trumpova slova o Grónsku nebo Kanadě bychom měli brát vážně, ale nikoli doslovně. Co to ale znamená?

Jakákoli slova Donalda Trumpa bychom neměli brát doslovně, včetně slov o Panamském průplavu nebo o tom, že míru bude dosaženo během 24 hodin.

Donald Trump tím, co říká, ukazuje směřování a cíl, ale zároveň je to jeho obchodní styl vyjednávání. Čeká, jak na jeho slova bude druhá strana reagovat a že přijde se svojí nabídkou, se svojí cenou a bude se vyjednávat.

Nakonec to totiž celé bude o jednotlivých číslech, tarifech, o obchodních dohodách. Donald Trump je zkrátka člověk transakcí, otevřeně to říká, není na tom samo o sobě nic špatného, protože naopak v tomto procesu je velmi čitelný a je to uchopitelné. Vyzývá tím druhou stranu, aby vzala do rukou svoje karty a začala hrát...

