Vyšetřování zabere měsíce, možná i roky, říká novinář listu Le Monde k zájmu francouzské justice o Babiše

Francouzská finanční prokuratura začala vyšetřovat bývalého premiéra a současného opozičního poslance Andreje Babiše z hnutí ANO. iROZHLAS.cz má k dispozici mail od francouzské prokuratury, ve kterém potvrzuje zjištění francouzského deníku Le Monde. Podle něj francouzské úřady prověřují okolnosti a strukturu offshorových společností, které měl Andrej Babiš využít k zisku nemovitostí na Azurovém pobřeží. Paříž 6:00 13. srpna 2022

Novinář deníku Le Monde Abdelhak El Idrissi v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětluje, jak dlouho může trvat vyšetřování ve Francii, přibližuje strukturu offshorových firem, využitých k nabytí nemovitostí, i roli Babišovy manželky Moniky v celém mechanismu.

Co je nového v článku, který jste v deníku Le Monde zveřejnili o vyšetřování českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO? Znamená to, že francouzská justice začala prověřovat skutečnosti, které odhalila kauza Pandora Papers?

Velkou novinkou je, že se francouzská justice skutečně zajímá o odhalení Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) v kauze Pandora Papers z října loňského roku. Na aféře pracovalo několik médií včetně našeho deníku Le Monde. Tehdy se k tomu vyjadřovalo několik politiků, ale bylo jich méně než v případě Panama Papers nebo Paradise Papers. Říkali jsme si, že se vše velmi rychle uklidnilo, a že se vlastně nic moc nestalo. Teď jsme ale zjistili, že se justice v zákulisí zajímala o naše odhalení a články, které jsme zveřejnili. Zajímala se taky o to, jak Andrej Babiš prostřednictvím svých firem získal vily a pozemky na Azurovém pobřeží v obci Mougins.

Zároveň víme, že už od února, tedy několik měsíců od odhalení těchto skutečností, pokračuje formální vyšetřování. Jeho cílem je analyzovat a pochopit celou tu offshorovou strukturu použitou k zisku nemovitostí. Vyšetřování bylo zahájeno pro podezření z praní špinavých peněz a z daňových podvodů. Existuje tedy podezření na použití peněz, jejichž původ by mohl být podvodný.

Kdo potvrdil skutečnosti, které popisujete ve svém článku?

Jedná se o informace, které mám z tajných a důvěrných zdrojů. Nicméně zástupce Národní finanční prokuratury (Parquet national financier – PNF), se kterým jsem mluvil ve čtvrtek 11. srpna 2022, mi potvrdil, že je od února zahájené předběžné vyšetřování kvůli podezření z praní špinavých peněz a z daňových podvodů. Je to tedy oficiální zpráva.

Ve svém článku popisujete, že by se Babiš mohl ve Francii dostat do problémů. Do jakých?

Teď je pan Babiš považován za nevinného. Vyšetřování je teprve na začátku. Když je zahájené soudní šetření, a jestliže se potvrdí trestný čin, tak to může vést k soudnímu líčení a k odsouzení. Od toho jsme ale ještě daleko. Jsme na začátku vyšetřování a to povede do zemí, které nemusí spolupracovat. Neměli bychom očekávat, že se šetření výrazně posune v následujících dnech a týdnech. Měli bychom spíš počítat s tím, že to zabere měsíce, možná i roky.

Vyšetřování Andreje Babiše se týká podmínek nabytí nemovitostí na Azurovém pobřeží. O jaké nemovitosti jde? A jak fungovalo offshorové schéma využité k zisku těchto nemovitostí?

Vyšetřování se zabývá ziskem vily a dalšího menšího domu na velkém pozemku. Když se podíváte do mapy obce Mougins, tak zjistíte, že jde o více než deset parcel. V prodejní smlouvě se psalo, že celý ten pozemek má tři hektary (30 000 m2). Vyšetřovatelé teď musí zjistit, jestli je něco protizákonného na celém tom offshorovém schématu.

My jsme v kauze Pandora Papers přišli na to, že Babišova monacká společnost za vilu zaplatila 14 milionů eur. Zároveň jsme zjistili, že tato monacká společnost, vlastněná firmou ve Spojených státech, si vypůjčila 15 milionů eur od jiné společnosti z Britských panenských ostrovů. Podezřelé na tom je, že Andrej Babiš vlastnil jak společnost, která půjčovala těch 15 milionů eur, tak i firmu, která je získala.

Proč tu vilu rovnou nekoupil prostřednictvím společnosti, ve které na to měl dost peněz? Jednou z možných odpovědí je fakt, že společnost s 15 miliony eur vedená na Britských panenských ostrovech, která by napřímo koupila dům ve Francii, by byla podezřelá. Rychle by se o ni zajímaly francouzské daňové úřady.

Jakou roli v celém tom offshorovém schématu hraje manželka expremiéra Andreje Babiše – Monika?

Jméno paní Babišové se neobjevuje v kauze Pandora Papers. Když jsme se ale začali blíže zajímat o monackou společnost SCP Bigaud, tak jsme zjistili, že tato firma postupně poslala svá aktiva holdingu, který oficiálně patřil Andreji Babišovi. Tento převod ale nebyl provedený napřímo, tedy z jeho firmy ve Spojených státech rovnou do holdingu. Byla tam mezifáze – převod aktiv na paní Babišovou. Během necelých 24 hodin byla vlastníkem všech nemovitostí. Potom tato aktiva převedla na holding pana Babiše.

Andrej Babiš odmítá protizákonné jednání. Tvrdí, že postupoval dle rad právníků a realitních kanceláří, a že nemovitosti ve Francii pořizoval ještě před tím, než vstupoval do politiky. Je to pravda nebo pokračoval v těchto aktivitách ještě po roce 2011?

Nebudu komentovat odpovědi pana Babiše. Tvrdí, že respektoval pravidla. Teď víme, že bylo zahájené vyšetřování. Některé osoby v této kauze, které v té době pracovaly jako advokáti a daňoví poradci, odmítli odpovídat s odkazem na profesní mlčenlivost. Pokud tyto lidi bude chtít vyslechnout policie a soudy, tak budou muset vypovídat. Nebudou se moct ohánět profesním tajemstvím. V takovém případě bychom se určitě dozvěděli víc o offshorovém mechanismu i o možných trestných činech.

V každém případě je jasné, že offschorové společnosti vznikly v létě 2009, prodej nemovitostí se uskutečnil v září 2009. Další dokumenty ve spojitosti s vilou v Mougins pocházejí z roku 2016 a z roku 2018.