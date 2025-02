Vyšetřovatelé letecké nehody ve Washingtonu nalezli černou skříňku také z vrtulníku. Vypadá nepoškozená

Vyšetřovatelé srážky vojenského vrtulníku s dopravním letadlem, při níž ve středu večer v americkém hlavním městě Washingtonu zahynulo 67 lidí, v pátek večer vyzvedli černou skříňku ze zřícené helikoptéry. Již ve čtvrtek byly nalezeny obě černé skříňky z havarovaného letadla. Informovala o tom v noci na sobotu agentura AP. Washington 9:39 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Washingtonu se srazilo letadlo s vrtulníkem | Foto: Taylor Bacon / U.S. Coast Guard | Zdroj: Reuters

Dopravní letadlo se 60 cestujícími a čtyřčlennou posádkou na palubě a vrtulník se třemi vojáky se srazily těsně před přistáním komerčního letu z Kansasu na letišti na okraji Washingtonu. Po srážce dopadly oba stroje do řeky. Podle deníku The New York Times (NYT) se dosud podařilo z vody vyzvednout 41 těl.

Zatímco do jedné ze dvou černých skříněk z havarovaného letadla pronikla voda, druhá je v dobrém stavu. Černá skříňka z vrtulníku se podle AP zdá být nepoškozená.

Vyšetřování leteckých nehod může trvat měsíce a federální vyšetřovatelé novinářům uvedli, že nebudou o příčině středeční nehody spekulovat. Vyšetřovatelé amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) pak oznámili, že předběžnou zprávu o nehodě vypracují do 30 dnů.