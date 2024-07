Vyšetřovatelé útoku na Trumpa našli v autě střelce výbušniny, informují americká média

Muž, který se podle úřadů pokusil zavraždit amerického exprezidenta Donalda Trumpa, měl ve svém autě výbušniny. S odvoláním na zdroje blízké vyšetřování o tomv neděli informují deník The Wall Street Journal (WSJ) a televize CNN. Auto 20letého podezřelého, který byl na místě činu zastřelen, bylo zaparkované nedaleko dějiště Trumpova sobotního mítinku v Pensylvánii. Podle informací CNN se výbušniny našly i v jeho bydlišti. Aktualizujeme Butler (USA) 17:24 14. 7. 2024 (Aktualizováno: 17:40 14. 7. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní páska u domu 20letého útočníka | Foto: Aaron Josefczyk | Zdroj: Reuters

Auto 20letého muže, který byl na místě činu zastřelen, bylo podle listu The Wall Street Journal (WSJ) zaparkované nedaleko dějiště Trumpova sobotního mítinku v Pensylvánii. Podle informací deníku The New York Times (NYT) ve vozidle vyšetřovatelé našli „dvě výbušná zařízení“.

Za pachatele atentátu ve městě Butler policie označila Thomase Matthewa Crookse z nedalekého Bethel Parku. Útočník na Trumpa při jeho projevu střílel ze střechy budovy za hranicí areálu, kde se předvolební mítink konal. Po několika výstřelech jej zabili příslušníci Trumpovy ochranky, motiv střelby ihned vyšetřovatelé neoznámili.

Výbušniny nebo materiály na jejich výrobu úřady našly také v Crooksově bydlišti, uvádí neoficiální informace agentury AP a dalších médií. Mladík podle policie střílel poloautomatickou puškou ve stylu AR, což je typ zbraní, který opakovaně používají pachatelé masových střeleb v USA. Vyšetřovatelé se podle médií domnívají, že zbraň zakoupil otec střelce.

Mnoho oficiálních informací o Crooksovi zatím není k dispozici, jeho politické názory jsou nejasné. Před třemi lety přispěl patnáct dolarů organizaci vybírající příspěvky na podporu kandidátů Demokratické strany, k volbám se však registroval jako stoupenec republikánů.

Připravujeme podrobnosti.