Progresivnímu Slovensku se podařil efekt sněhové koule, popsal výsledky exit pollů šéfredaktor Bárdy

Slovensko sčítá výsledky parlamentních voleb. Podle obou exit pollů, tedy průzkumů mezi voliči, kteří odcházeli z volebních místností, by mělo zvítězit Progresivní Slovensko (PS) nad Smerem. Šéfredaktor webu Aktuality.sk Peter Bárdy ve vysílání Radiožurnálu ale řekl, že podle něj výsledky značí možný povolební pat. „Je to pro mě až příliš velký guláš stran," popsal možnou vládu vedenou liberální stranou Progresivní Slovensko. Rozhovor Bratislava 23:47 30. září 2023

Dá se už v této chvíli, kdy máme jen odhady z exit pollů, něco usuzovat o výsledcích?

Výsledky kopírují trendy z posledních týdnů a dnů před volbami. Skutečně bylo vidět, že se Progresivnímu Slovensku dařil efekt sněhové koule. Nabalovali na sebe nové a nové hlasy, hlavně od stran, které patří do středopravého nebo demokratického spektra a jejichž voliči nebyli přesvědčení o tom, že tyto strany se můžou dostat přes pětiprocentní hranici.

Na to mohli právě doplatit Demokraté, kteří jsou v exit pollech pod čtyřmi procenty, což pro ně určitě není dobrá zpráva, protože si troufali být černým koněm voleb a dostat se nad pět procent.

Jak moc se liší exit polly od předvolebních průzkumů? Nebo jinými slovy, překvapilo vás na odhadech výsledků něco?

Myslím si, že nic mě příliš nepřekvapilo, ale je třeba si dát pozor, protože exit poll není všelék ani nejpřesnější měření, což se ukázalo i ve volbách v roce 2020. Tehdy mělo Progresivní Slovensko v koalici se stranou Spolu v exit pollu okolo deseti procent, ale nakonec nezískali ani potřebných sedm procent.

Exit poll je velmi kvalitní metodika na to, jak získat základní obraz o tom, jaké byly nálady voličů během volebního dne, ale není to nejpřesnější měření.

Podle exit pollu TV Markízy by se do Národní rady Slovenské republiky mohlo dostat sedm stran. Kdo má větší šance sestavit funkční vládu? Smer, nebo Progresivní Slovensko?

Myslím, že je to patová situace, že i když existuje možnost, že by mohla vzniknout koalice Progresivního Slovenska, Hlasu, KDH a SaS, tak je to pro mě až příliš velký guláš stran.

Chápu, že pravděpodobně bude snaha postavit vládu, aby ji nepostavil Robert Fico, ale nejsem si úplně jistý, jestli se to podaří až v takovému širokému politickému spektru s často až úplně protichůdnými nebo úplně rozdílnými názory na pro ně zásadní věci, jakými jsou například pro Progresivní Slovensko registrovaná partnerství, které jsou zase trnem v oku pro křesťanské demokraty z KDH.

