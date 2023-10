Polská opozice má nakročeno k sestavení vlády. Právo a spravedlnost by naopak potřebovalo hodně ‚Jidášů‘

Čekání na výsledky bude po polských parlamentních volbách dlouhé. K volebním urnám dorazilo téměř 73 procent voličů, nejvíce od pádu komunismu a sčítání tak potrvá dlouho.

Vítězství zřejmě zopakuje vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS), už potřetí v řadě. Na sestavení kabinetu to ale nemusí stačit.

„Mohou se pokusit přesvědčit jednotlivé poslance a poslankyně. Ale zároveň vědí, že by takových ‚Jidášů‘ potřebovali strašně moc,“ popisuje pro iROZHLAS.cz expert na Polsko Vít Dostál.

Tím by se otevřely možnosti široké koalici pro opoziční strany. K sestavení úspěšné vlády má blíž opozice, která se šikuje za šéfem Občanské koalice Donaldem Tuskem

Občanská koalice, středová Třetí cesta a Lewice v 460členném Sejmu mají podle odhadů institutu Ipsos pro televizi TVN24 obsadit 248 křesel. Právu a spravedlnosti by připadlo 200 mandátů. Ultrapravicová Konfederace by měla 12 poslanců.

V případě Polska bývají exit polls docela přesné, konstatoval Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Nemusela by se podle něj opakovat situace, kterou zažilo Slovensko před dvěma týdny. Tento trend potvrdil i tzv. late exit poll, který zpřesňuje výsledky prvotních odhadů, změn nastalo minimum.

Tak už vyšel late poll od agentury Ipsos. Potvrzuje většinu pro opozici v Sejmu, čili šanci na 248 mandátů. Výsledky exit pollu bez větších změn.

PiS: 36,6% (-0,2)

KO: 31% (-0,6)

Třetí cesta: 13,5% (+0,5)

Lewice: 8,6% (bez změny)

Konfederacja: 6,4% (+0,2) pic.twitter.com/1cB2Ja4OW1 — Filip Harzer (@HarzerF) October 16, 2023

Odborník na Polsko a výkonný ředitel AMO ale vyzývá: vyčkejme. „Myslím, že se to ještě trochu pohne ve prospěch PiSu a Konfederace. Nebude to ale tak radikální, že by to sebralo většinu systémové opozici,“ předpokládal.

Při sečtených 30 procentech okrsků je současná vláda ve vedení, sčítání můžete sledovat v článku ZDE. Nejprve ale státní volební komise zveřejňuje výsledky z nejmenších obvodů.

Navíc došlo od posledních voleb k reformě, aby byly místnosti přístupnější. Změna se ale týkala především vesnic, ne tolik měst, kde se tvořily fronty, a lidé odevzdávali lístky i po půlnoci.

Oslavné reakce

Skvělá zpráva, třetí vítězství v řadě. Tak oslavovali ve štábu příznivci osm let vládnoucí strany Práva a spravedlnosti. „Nedovolíme, aby Polsko ztratilo to, co je nejcennější, tedy nezávislost, právo rozhodovat o vlastním osudu,“ řekl předseda PiS Jaroslaw Kaczyński.

„Vyhráli jsme. PiS je vítězem parlamentních voleb 2023,“ uvedl premiér Mateusz Morawiecki po zveřejnění odhadů. „Pokud nám prezident dá šanci, pokusíme se sestavit stabilní vládu,“ řekl také.

Podle Dostála je to reakce, která se dala předpokládat. „Co jiného měli říct, než že je to skvělé vítězství. Ale myslím si, že z tváří bylo jasně patrné, že s výsledkem nejsou spokojeni. Uvědomují si, že s největší pravděpodobností skončí v opozici,“ konstatoval.

Exploze nadšení se konala také ve štábu Občanské koalice. „Vyhráli jsme demokracii, svobodu, vyhráli jsme naše milované Polsko,“ řekl rozjásaný šéf Donald Tusk. „Jsem nejšťastnější člověk na zemi,“ zopakoval několikrát.

Vyhrálo Polsko, vyhrála demokracie, hlásí Donald Tusk po zveřejnění exit pollů. Opozice podle nich bude mít většinu pic.twitter.com/75c0fNKUPj — Jakub Lucký (@JakubLuckyCZ) October 15, 2023

„Tolik let se to nedařilo... Ale dnes můžeme říct: je to konec špatných časů. Je to konec PiS,“ dodal. Radoval se navzdory tomu, že hodnotil pouze odhady výsledků, tzv. exit polls.

Šance vládnout

Do povolebního děje ale nejprve budou moci promluvit politici Práva a spravedlnosti. Jakožto vítěze voleb je pověří prezident Andrzej Duda sestavením kabinetu. Ten už před volební nedělí avizoval, že dodrží tradici a první šanci na skládání vlády dostane ten s největším počtem hlasů.

Byť možnosti, které se PiS dle odhadů nabízí, jim nejsou příliš nakloněné.

Mezi zamýšlené varianty, jak by mohla pokračovat osmiletá vládní jízda PiS, patřilo spojení s krajně pravicovou Konfederací. Podle projekcí by ale ani jejich spojení nestačilo, průběžné výsledky také nenabízí o moc nadějnější vyhlídky.

V úvahu by ještě připadala menšinová vláda, ani tato varianta ale podle Dostála není příliš pravděpodobná. „Mohou se pokusit přesvědčit jednotlivé poslance a poslankyně. Ale zároveň vědí, že by takových ‚Jidášů‘ potřebovali strašně moc,“ upozornil.

Široká koalice

Pravděpodobnější se jeví scénář široké opoziční koalice. Spojení Občanské koalice, centristické Třetí cesty a Lewice by podle odhadů mohlo získat pohodlnou většinu. V Sejmu o 460 poslancích je pro většinu potřeba získat minimálně 231 křesel.

Takto široká koalice ale už v předvolebním čase nebudila pouze pozitivní ohlasy. Často zmiňovaným problémem bylo obsazení premiérského postu. Na něj by mohl usednout expremiér a bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk. Jak ale zmiňuje expert Dostál, Tuska velká část Poláků „autenticky nesnáší“.

„Vnímají ho jako zrádce, který odešel do Bruselu. Váže se to k roku 2014, kdy se stal předsedou Evropské rady a zároveň tím, jak nepopulární byla jeho vláda v momentě, kdy odcházel. Nemá v tomto ohledu příliš dobré renomé, dokonce ani u voličů Občanské koalice,“ přiblížil atmosféru Dostál.

Problém ale je, že žádná další výrazná persona v Občanské koalici není. Je tedy dost možné, že za cenu ústupků a dohod v rámci rozdělení resortů se nakonec opozice dohodne i na něm.

Tuskovi by se mohlo podařit to, co ještě žádnému jinému evropskému vysoce postavenému politikovi. „Nastoupil do evropských institucí a pak se takto s fanfárami vrací domů a ještě porazí dosavadního hegemona politické scény,“ vyzdvihuje jeho úspěch Dostál.

Volební překvapení: Třetí cesta

Z rýsující se vlády opozice pak může těžit Třetí cesta. Zdá se, že dosáhne nečekaně dobrého výsledku. V kombinaci s Tuskovým premiérstvím by navíc mohla získat silnou pozici ve vládě a klíčová ministerstva.

„Hodně se mluvilo o tom, že když vyhrají ty tři opoziční strany, tak Třetí cesta dostane post ministra zahraničních věcí,“ poznamenal Dostál. Dodal ale, že pokud oficiální výsledky dopadnou dle odhadů, bude 55 křesel pro centristy skutečně nečekaně hodně.

🗳️ Polish election results: Opposition parties look to have beaten the nationalist Law and Justice (PiS) party in today's vote, according to an exit poll.



If the result holds, it will mark a drastic change in Poland after eight years of PiS rule.



🔗 https://t.co/n08mPUCIJb pic.twitter.com/X6GHRB6Z4G — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 15, 2023

Naopak příliš radosti se nerýsuje u výsledku Lewice. „Jsou v pozici českých Pirátů po parlamentních volbách. Můžou být rádi, že odstranili PiS, na druhou stranu si podle předběžných výsledků o pět procent pohorší. S tím spokojení být nemůžou,“ komentoval výkonný ředitel AMO.