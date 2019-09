Slovenská koalice znovu zablokovala schůzi o odvolání Pellegriniho. K návrhu se vrátí v úterý

Slovenská koalice v pondělí stejně jako v pátek zablokovala otevření mimořádné schůze sněmovny o opozičním návrhu vyslovit nedůvěru premiérovi Peteru Pellegrinimu, a tím i celému jeho kabinetu. Předseda parlamentu Andrej Danko následně oznámil, že zmíněný návrh opozice Národní rada projedná jako poslední bod své nadcházející řádné schůze, která začne v úterý. Opoziční strany nemají v parlamentu většinou potřebnou k odvolání předsedy vlády. Bratislava 15:32 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Peter Pellegrini | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

Opozice navrhla na konci srpna svolat jednání sněmovny o vyslovení nedůvěry Pellegrinimu kvůli tomu, že se premiér nezasadil o odvolání státní tajemnice (náměstkyně) ministerstva spravedlnosti Moniky Jankovské.

Jankovská byla podle médií v čilém kontaktu s kontroverzním podnikatelem Marianem Kočnerem, který je kromě jiného obviněn z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka. Jankovská minulý týden sama ohlásila rezignaci a opět popřela, že by s Kočnerem komunikovala.

Zahájit schůzi slovenské sněmovny lze až poté, co se většina poslanců ze 150členné sněmovny přihlásí do elektronického hlasovacího zařízení. Poslanci koalice to až na výjimky ani v pondělí dvakrát neudělali, byť byli přítomni v jednacím sále.

Už v pátek zástupci koalice obstrukci zdůvodnili tím, že na schůzi nepřišli všichni opoziční poslanci. Podobnou argumentaci v pondělí použil Danko, který je také předsedou koaliční Slovenské národní strany.

Policie v srpnu Jankovské a několika dalším představitelům slovenské justice, včetně soudců, zajistila mobilní telefony. Podle médií si Jankovská vyměnila s Kočnerem prostřednictvím mobilního telefonu přes tisíc zpráv.

Do vysoké funkce na ministerstvu spravedlnosti Jankovskou navrhla nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD).

Místopředseda Směru-SD Pellegrini nastoupil do čela slovenské vlády poté, co z funkce premiéra loni v březnu odstoupil šéf sociálních demokratů Robert Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě Kuciaka a jeho partnerky.