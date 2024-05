‚Výsměch právnímu systému.‘ Muž, který v Texasu zastřelil účastníka demonstrace, dostal milost

ONLINE: Fico si z útoku pamatuje vše. Byl překvapený, jak rychle se to semlelo, popsal Pellegrini

Robert Fico byl podle Petera Pellegriniho při převozu do Banské Bystrice při vědomí. Vnímal vše, co se kolem něj dělo. „Teprve když šel na operační sál, byl uspán. Do té doby byl při vědomí,“ doplnil