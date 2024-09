Vysoce postavená newyorská úřednice měla pracovat pro Peking. USA v reakci vyhostily čínského konzula

Americké úřady vypověděly čínského generálního konzula v New Yorku poté, co bývalá vysoce postavená úřednice a spolupracovnice dvou newyorských guvernérů Linda Sunová byla zadržena a obviněna z prosazování čínských zájmů. Dle zadání Pekingu a za hmotné výhody a úplatky prý blokovala přístup Tchaj-wanu k vedení New Yorku a upravovala formulace v oficiálních dokumentech ve prospěch Číny.

