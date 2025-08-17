Vysoká kriminalita, nebo mocenská hra? Tři americké státy pošlou do Washingtonu stovky vojáků

Republikánští guvernéři už tří amerických států oznámili, že na žádost administrativy prezidenta Donalda Trumpa vyšlou do Washingtonu stovky členů Národní gardy. Příslušníky této složky ozbrojených sil povolal tento týden do hlavního města šéf Bílého domu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké kriminalitě a bezdomovectví. Informovaly o tom v noci na neděli tiskové agentury.

Protestující před příslušníky Národní gardy

Protestující před příslušníky Národní gardy | Foto: Alex Kent | Zdroj: Reuters

K Západní Virginii, která do hlavního města vyšle 300 až 400 členů národní gardy, se připojily také Jižní Karolína, jejíž guvernér přislíbil 200 příslušníků, a Ohio, jež v příštích dnech vyšle 150 členů těchto ozbrojených složek. Podle agentury AP to značí výraznou eskalaci intervence na federální úrovni v metropoli tradičně ovládané demokraty.

Trump na začátku týdne oznámil, že kvůli vysoké kriminalitě ve Washingtonu podřizuje tamní policii kontrole federální vlády a do ulic hlavního města vyšle 800 příslušníků Národní gardy, která tam podle něj obnoví právo a pořádek.

Na rozdíl ostatních států, kde o nasazení Národní gardy obvykle rozhoduje guvernér, má nad Národní gardou ve Washingtonu přímou kontrolu prezident USA. Její příslušníci se začali v ulicích hlavního města objevovat ve středu.

Přidáním jednotek Národní gardy z dalších států nyní Trump ještě více utahuje svou kontrolu nad městem, píše AP. Podle agentury jde o mocenskou hru, kterou prezident zdůvodňuje jako nutnou reakci na vysokou kriminalitu a bezdomovectví, ačkoli představitelé města upozorňují, že násilná kriminalita je zde nižší než v době Trumpova prvního funkčního období.

Podpora bezpečnostních složek

Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí povstání, což Trump zatím neudělal. Trumpova kontrola nad washingtonskou policií vyprší po třiceti dnech, pak by ji musel schválit Kongres.

Příslušníci Národní gardy se zatím na zásahu federálních sil podílejí jen v omezené míře a podle AP není jasné, k čemu jsou zapotřebí další jednotky. Dosud hlídkují u pamětihodností, jako je National Mall či Union Station, a pomáhají policii s běžnými úkony, jako je dohled nad shromážděními.

Povolání dalších sil naznačuje, že Trumpova administrativa považuje za nutné nasadit v hlavním městě více lidí, ačkoli prezident osobně zlehčoval, že by Washington potřeboval najmout více policistů, píše AP.

Proti Trumpově intervenci v sobotu protestovaly nedaleko Bílého domu desítky lidí. Demonstranti se shromáždili za transparentem s nápisem „Ne fašistickému převzetí Washingtonu“, někteří z nich drželi cedule s nápisy jako „Ne vojenské okupaci“.

