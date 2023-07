Nová pravidla ve Vysokých Tatrách. Do některých zón národního parku mohou letos psi naposledy

Omezení nočních túr, dobrovolné vstupné i nová pravidla pro horolezce. Tatranský národní park připravuje dlouho očekávaný návštěvní řád. Nejvíc otázek budí chystaný zákaz vstupu se psem do nejpřísněji chráněných oblastí. Přednost před domácími zvířaty dostanou na Slovensku chráněné rostliny a živočichové. Letos se ale změny ještě nestihnou. V této sezoně tak můžete do některých zón Vysokých Tater se psem naposledy. Od stálého zpravodaje Tatranská Lomnica 13:16 8. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pes bude mít v TANAP vyčleněná místa, turistické trasy, chodníky, kudy bude moci jít. Alpinský stupeň bude tabu, tam návštěvníky se psem vítat nebudeme,“ upřesňuje pro Radiožurnál chystané změny ředitel Tatranského národního parku Pavol Majko.

Letos naposledy se můžete do některých lokalit ve Vysokých Tatrách vypravit i se psem. Správa slovenského národního parku připravuje omezení, která začnou platit od příštího roku. Poslechněte si celou reportáž zahraničního zpravodaje Ladislava Nováka

„Lidé si začali plést národní park s městským parkem, kam chodí venčit své pejsky. Došlo k situacím, kdy psi na volno naháněli kamzíky, usmrtili nám sviště. Horská služba v minulosti zachraňovala psy, kteří naháněli kamzíky a uvízli v horské stěně,“ popisuje Majko.

Posledních 20 let mohli psi na vodítku kamkoli. Návštěvníci je navzdory pokutě až 300 eur ale často nechají běhat na volno nebo po nich nesbírají exkrementy. Do vzácného ekosystému se tak mohou dostat i škodlivé látky nebo choroby. Svišti a kamzíci navíc psa vnímají jako predátora. Psů do Tater chodí až 30 tisíc ročně.

„Porovnali jsme studie z amerických národních parků, ze zahraničí. Polští kolegové mají absolutně zakázané psy. My navrhujeme kompromis, aby návštěvník se psem šel na místa, která k tomu budou určená – zpevněné cesty, lesní cesty a samozřejmě mimo alpinský stupeň,“ vysvětluje ředitel TANAP.

Zákaz nočních výletů

Se psem se letos naposledy podíváte například na Zelené pleso nebo Tatranskou magistrálu. Správci parku budou postupně na území rozmisťovat informační cedule a upravovat mapy, aby příští sezona fungovala už v novém režimu. Návštěvní řád má také znovu zdůraznit zákaz výletů za tmy.

„Jakmile se setmí, všechna zvířata v parku začínají shánět potravu. Kdybychom povolili nějaké pochody s čelovkami, jako dělají na Matterhornu, znamená to hypoteticky možný konflikt i s velkými šelmami. Hlavně s medvědem. A stres pro nočně pasoucí se druhy býložravců. Není to žádoucí. Člověk by měl obdivovat přírodu, když ji může vidět,“ říká Majko.

Do Tater by tak turisti neměli vyrážet ani s cílem zažít svítání na vrcholu. Výjimky pro túry za tmy mohou podle Majka dostávat vědecké výpravy nebo horolezci, kteří se chystají do odlehlých koutů hor a samozřejmě ti, kdo směřují za noclehem na horskou chatu.

Divoká řeka i toalety

TANAP letos plánuje zpřístupnit nové cyklistické trasy, naučné stezky, Majko láká i na novou atrakci – nejdivočejší řeku v zemi.

„V minulém roce se nám podařilo zpřístupnit pramen řeky Belá pro vodácký turismus. Hlavně pro jarní měsíce. Je to adrenalin, já jsem si netroufl osedlat kajak. Samozřejmě loďku si musí lidé vynést pěšky, je tam zákaz vjezdu vozidlem. Ale pokud nechají auto pod hotelem Permon v Podbánském a loďku vynesou na ramenou, tak se mohou spustit panenským divokým tokem nově narozené řeky Belá.“

Tatranský park se pro turisty pokusí v rámci pilotního projektu na šesti místech přímo v horách nainstalovat toalety. Ještě letos by park chtěl přes aplikaci začít vybírat dobrovolné vstupné.

„Primárním benefitem by mělo být pojištění do hor. Následně každý, kdo přispěje nějakou větší sumu, může dostat vstupné zdarma do muzea a botanické zahrady nebo náš časopis. Snažíme se návštěvníka dostat na naši stranu, aby chápal, že přispívá na vlastní komfort v daném území,“ přibližuje plány ředitel Tatranského národního parku Pavol Majko.