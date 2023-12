Vystrčil: EU by měla být ve vztazích s Čínou ostražitější. Nesmíme prohlubovat výrobní závislost

Předsedkyně Evropské komise uvedla, že čtvrteční setkání zástupců EU s Čínou vidí jako velkou příležitost v otevřené komunikaci. Předseda Senátu Miloš Vystrčil ale v rozhovoru pro Český rozhlas Plus tvrdí, že se nedá očekávat změna v čínském chování. Zároveň považuje za důležitý suverénní krok udržovat vztahy vedle pevninské Číny i s Tchaj-wanem. „Čína rozumí jedině tomu, když se s ní jedná jako rovný s rovným,“ říká. Rozhovor Praha 13:52 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Miloše Vystrčila musí EU vystupovat před Čínou suverénně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co si slibujete od summitu představitelů EU a Číny?

Přiznám, že si toho příliš neslibuji, ale jsem rád, že součástí toho summitu byl ze strany EU a Ursuly von der Leyenové tlak na to, aby vztahy byly vyváženější a pokud možno reciproční.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Milošem Vystrčilem

A velmi bych také uvítal, abychom v těch vztazích byli ostražitější a opatrnější, jako jsou třeba Spojené státy americké, abychom neprohlubovali surovinovou a zejména výrobní závislost, kterou dnes máme na Číně.

Když jste řekl, že si od toho summitu moc neslibujete a tolik od něj neočekáváte. Tak tedy nesouhlasíte se slovy předsedkyně Evropské komise, že je to příležitost k otevřené a upřímné diskusi?

Každý summit je příležitostí, ale spíše jsem to myslel tak, že se nedá očekávat, že by Čína nějak své chování změnila.

A ona tu politiku, kterou dělá, dělá dlouhodobě. Snaží se dosáhnout toho, aby byla větším exportérem než importérem, aby dosáhla závislosti odběratelů na jejich výrobcích. A to až do té míry, že získá naprostou většinu nebo monopol. Toho následně může využívat k ekonomickému tlaku a k prosazování svých politických cílů.

Prezident Si jednal s čelnými představiteli EU. Čína chce zapracovat na stabilitě i nevměšování Číst článek

A tam se mi zdá, že EU se má například od Spojených států amerických co učit, protože ty jsou v tomto směru ostražitější. My jsme se dlouho bránili nějakým omezením, která se týkala telekomunikačních zařízení.

To si myslím, že není dobře, protože pokud máte být úspěšní hospodářsky a pokud má být vaše hospodaření dlouhodobě udržitelné, tak ho nemůžete postavit na tom, že nějaký výrobek vůbec nemáte a jste zcela závislí na jeho dovozu.

V poslední době se ukázalo, že se to děje například v oblasti léků nebo fotovoltaických panelů, kde se to ještě neprojevilo jenom proto, že dodávky pořád chodí a krize nenastala. To jsou věci, kde by ekonomika EU měla být ostražitější a opatrnější.

‚EU je suverénní‘

Ocenil byste, kdyby představitelé Evropské unie vyjadřovali větší podporu Tchaj-wanu, který se Čína dál nárokuje?

Musím říci, že jsem obecně přesvědčen, že by EU měla dělat suverénní svébytnou politiku jak jako celek, tak zároveň i jako samostatné státy. A pokud je Unie sjednocení svobodných a demokratických zemí, tak jedním ze základních principů je podporovat svobodu a demokracii.

Ocenil byste tedy, kdyby představitelé EU vyjadřovali větší podporu Tchaj-wanu?

Ano, ocenil bych to, protože si myslím, že je to v našem zájmu. A Čína rozumí jedině tomu, když se s ní jedná jako rovný s rovným.

‚Už se těším na reakce.‘ Tchaj-wan ocenil Fischera za ‚neochvějnou oddanost‘ svobodě a demokracii Číst článek

Myslíte si, že by pak ještě bylo možné mít fungující vztahy s Čínou? Kdyby se představitelé Evropské unie vyjadřovali na adresu Tchaj-wanu podobně, jako se to udělal v minulosti vy?

Myslím si, že jednoznačně ano, že je možné mít dobré vztahy s Tchaj-wanem i s pevninskou Čínou.

Německo v poslední době má obrovské investice z Tchaj-wanu na svém území. Ministři německých zemí pravidelně jezdí na Tchaj-wan, byla tam i německá ministryně školství. Myslím si, že zbytečně náš vztah s Tchaj-wanem přeceňujeme ve smyslu jeho negativního působení na obchodování s Čínou. Spousta dalších zemí má také své ministry a politické představitele na Tchaj-wanu a obchod normálně funguje.

Čína se jenom snaží dosáhnout toho, aby malé nebo ekonomicky ne tak výkonné země dostala do pozice, kdy ji budou poslouchat. A to si myslím, že nemůžeme připustit, protože první věcí, která vede k tomu, že neděláte svobodnou vůli politiků a že jste nějakým způsobem závislí na svých sousedech, například autoritářských režimech, je, když se mu podřídíte.

To jsme tady už jednou měli a jsem přesvědčen, že svébytná suverénní politika povede i k tomu, že se státu podaří obchodovat na základě vyvážených podmínek, rovnoprávnosti a reciprocity.

Mluví Česko, pokud jde o vztahy s Čínou, jedním hlasem?

Snažíme se dle mého názoru dělat vůči Čínské lidové republice republice suverénní politiku. Ta se skládá třeba z toho, že v naší zahraniční politice máme i dobré vztahy s Tchaj-wanem. Zároveň se i bavíme s Čínou o tom, jakým způsobem s ní nastavit otevřené vztahy, které budou vyvážené, vzájemně výhodné a v případě obchodní politiky reciproční.

VYJÁDŘENÍ TOMÁŠE POJARA K NEINFORMOVÁNÍ PŘEDSEDY SENÁTU „Příště o tom budu informovat i předsedu Senátu. Cesta byla koordinována s ministerstvem zahraničí, takže o tom věděl samozřejmě ministr zahraničí a předsedové pěti koaličních stran včetně předsedkyně Sněmovny a pana prezidenta. Exekutivní moc byla informována. Ale zařídíme to tak, abychom příště informovali i předsedu Senátu.“

Pojarova cesta do Číny

Věděl jste o nedávné cestě poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáše Pojara do Pekingu?

Věděl jsem o tom, že tam byl. Informaci, že tam pojede, jsem ale neměl.

Váš kolega, předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer si vyžádal zápis z jednání poradce Pojara v Pekingu. Máte bližší informace, o čem pan Pojar v Pekingu se svolením pana premiéra jednal?

Mám informace, o čem pan Pojar jednal. On o tom také veřejně mluvil, dal i velký rozhovor.

A nic vás na tom neznepokojilo?

Ano, otevřeně přiznávám, že bych uvítal, kdybych o té cestě věděl dopředu, čemuž tak nebylo. Na druhé straně nebyla to cesta žádného politika, žádného voleného představitele, a v tomto směru to vnímám jako věc, která se stát může. Byť když je to do pevninské Číny, tak by bylo dobré, aby o tom předseda Senátu věděl. Ale nevidím to jako zásadní problém.