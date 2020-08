Čínský ministr zahraničí vyhrožuje Vystrčilovi kvůli Tchaj-wanu. Ministr Petříček si předvolá velvyslance

Předsedu českého Senátu Miloše Vystrčila mrzí prohlášení čínského ministra zahraničí, zasahuje podle něj do vnitřních záležitostí České republiky. Přesto věří, že Česko bude mít dobré vztahy se všemi zeměmi. Vystrčil to v pondělí řekl v Tchaj-peji českým novinářům v reakci na slova šéfa čínské diplomacie. Wang I řekl, že Vystrčil zaplatí vysokou cenu za to, že oficiální cestou na Tchaj-wan porušil princip jedné Číny. Aktualizováno Tchaj-pej 6:47 31. 8. 2020 (Aktualizováno: 7:38 31. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda senátu Miloš Vystrčil při své návštěvě Tchaj-wanu | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Vystrčil dodal, že cesta nemá za cíl se proti někomu vymezovat. „Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus,“ řekl Wang, který je na návštěvě Německa. Dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená „znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů“ a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou „otevřenou provokaci“ předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce vysvětlení vyjádření, tento týden si proto předvolá čínského velvyslance. „Pozice vlády je dlouhodobě neměnná, uznáváme politiku jedné Číny. Vyjádření vnímám jako něco, co není v diplomatických vztazích obvyklé. Očekávám, že čínská strana nám ta slova vysvětlí, protože jsou už za hranou. Tento týden si předvoláme čínského velvyslance,“ řekl ministr v pondělí ráno na tiskové konferenci před odletem do Slovinska.

DEN NULA! 8⃣ senátorů v čele s předsedou Senátu @Vystrcil_Milos stačilo po uvítání ministrem zahraničí Taiwanu @MOFA_Taiwan Josephem Wu ještě na letišti nastínit některá společná témata. Přejeli do centra, absolvovali COVID test a začali se seznamovat s 9⃣0⃣ členy delegace pic.twitter.com/r9Vskm5Syu — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) August 30, 2020

Podle Vystrčila je Wangovo prohlášení podobné tomu, co bylo obsaženo v čínském dopise, který obdržel bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera. Připomněl tak kauzu dokumentu, který byl objeven v pozůstalosti Kubery. Čínská ambasáda se v něm ostře vymezovala proti jeho plánované cestě na Tchaj-wan.

Hospodářský rozvoj

„Mě samozřejmě to prohlášení mrzí, protože zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky. Jsme svobodná země, která má zájem mít dobré vztahy se všemi, a já věřím, že tomu tak bude i přes to prohlášení,“ řekl Vystrčil českým novinářům. „Znovu musím zopakovat, že tato cesta nemá v žádném případě cíl se vůči někomu vymezovat. Tato cesta má za účel spolupracovat a vytvářet co nejlepší podmínky pro hospodářský rozvoj České republiky a samozřejmě pro spolupráci mezi demokratickými zeměmi,“ dodal.

Vystrčil na Tchaj-wan přiletěl v neděli, cestu ukončí v pátek. Proti návštěvě Čína několikrát ostře protestovala. Postavili se proti ní také například český prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš (ANO).