Vystrčil v USA: Shodli jsme se, že je potřeba vytrvat v podpoře Ukrajiny a nepřipustit vítězství Ruska

Jak dlouho vydrží Američanům dosud silná vůle podporovat Ukrajinu i náš region proti ruské agresi. I o tom mluvil předseda českého Senátu s americkými kolegy během washingtonské části cesty delegace po Spojených státech. Miloš Vystrčil (ODS) se během uplynulých dvou dnů setkal s osmi členy amerického Kongresu a ve středu přibudou tři další. Ruská válka i její důsledky pro naši část světa se coby hlavní téma promítají do všech jednání. Washington 10:15 8. června 2022

Americký Kongres nedávno schválil rekordní balíček pomoci Ukrajině i zemím východního křídla NATO v hodnotě v přepočtu přes 900 miliard korun. Prošel s velkou převahou, ale zároveň ukázal, že podpora Ukrajiny není bezmezná, proti hlasovalo celkem 68 republikánů.

A některé analýzy situace tvrdí, že ochota pomáhat Ukrajině právě kulminuje. „Tohoto rizika jsme se také dotkli. Diskutovali jsme o něm velmi otevřeně. Ale ve všech rozhovorech, které jsme měli – tři senátoři a pět kongresmanů – jednoznačně zaznělo, že když platíme pět, možná šest dolarů za galon, což je opravdu o sto dvě stě procent více, než tomu bylo třeba před dvěma třemi roky, tak to platíme za ochranu naší civilizace, našich hodnot. Shodli jsme se na tom, že je potřeba vytrvat v podpoře Ukrajiny a nepřipustit, aby došlo k vítězství Ruska. Protože kdyby se to stalo, tak by to byla porážka nejen Ukrajiny, ale celého demokratického svobodného světa,“ říká pro Radiožurnál Miloš Vystrčil.

Otázka zní, kam by se v tomto světě zařadily Spojené státy, pokud by se tu k moci dostala Donaldem Trumpem a jeho stylem autoritářské a izolacionistické politiky ovlivněná Republikánská strana.

Podobné jako u nás

Ta má velkou šanci od ledna ovládnout Kongres a někteří její kandidáti dávají otevřeně najevo, že peníze ani zbraně by z Ameriky na Ukrajinu proudit neměly.

„Měl jsem dojem, že to bude podobné jako u nás. Samozřejmě budou političtí obchodníci, kteří budou říkat to, co jim přinese voličské hlasy. Na druhé straně jsme mluvili s poměrně velkým počtem republikánů a ti se nevyjadřovali v žádném případě tak, že by slevovali z podpory Ukrajiny. Co se bude dít ve volbách, ať těch, co budou nyní na podzim do Kongresu, nebo potom v dalších prezidentských, to si netroufám odhadnout. Je jasné, že riziko, o kterém mluvíte, existuje,“ dodává Vystrčil.

Předseda českého Senátu se ve Washingtonu snažil také připravit půdu pro české předsednictví Evropské unie nebo dojednat, aby Spojené státy Česko nevynechávaly při své finanční podpoře zemí, které přijímají ukrajinské uprchlíky.

V první fázi Američané poslali jednotky až desítky milionů dolarů jen do zemí, které s Ukrajinou přímo sousedí. Od členů Kongresu prý Vystrčil slyšel přísliby, že peněžní příspěvky Česku podpoří.

„Mám příslib od náměstka ministra zahraničních věcí Joleta, že bude upozorňovat federální vládu na to, že Česká republika je premiantem z hlediska podpory ukrajinských uprchlíků, a tudíž pokud Spojené státy americké budou poskytovat Evropě podporu pro ukrajinské uprchlíky, tak by z té podpory neměla být Česká republika vyjmuta,“ uzavírá Vystrčil.

Ve středu česká delegace senátorů a podnikatelů svou týdenní návštěvu Spojených států zakončí.