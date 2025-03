Vytvořit ‚koalici ochotných‘ je pragmatické řešení. S USA je třeba jednat v silnější pozici, míní expertka

Britský premiér Keir Starmer v neděli v Londýně vítá evropské lídry na summitu, jehož hlavním tématem jsou jednání o současné pozici Ukrajiny, možnostech příměří i evropské obraně. Schůzky se zúčastní představitelé více než deseti evropských zemí včetně Česka, Německa, Francie, generální tajemník NATO a šéfové Evropské komise a Evropské rady. Podrobnosti Radiožurnálu sdělila Zuzana Krulichová, analytička Institutu pro evropskou politiku Europeum. Rozhovor Londýn/Kyjev 16:34 2. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Krulichová, analytička Institutu pro evropskou politiku Europeum | Zdroj: Osobní archiv

Keir Starmer se už v sobotu večer sešel s ukrajinským prezidentem. Naznačila schůzka, k čemu by mohl dospět nedělní summit?

Schůzka ukázala, že Spojené království nadále velmi silně podporuje Ukrajinu. Bude se snažit posílit pozici Ukrajiny a její pozici ve vyjednávání míru.

Zároveň se bude snažit o bezpečnostní záruky ze strany Spojených států – to znamená udržet Spojené státy nadále zapojené.

Tušíte, o jakých pevných bezpečnostních zárukách mohli britský premiér s ukrajinským prezidentem mluvit, jak o tom Zelenskyj psal na síti X?

Mluví se jak o financování, tak, předpokládám, o vojenské přítomnosti v případě příměří na Ukrajině.

Zdá se, že si Britové dali záležet na tom, aby byl zřejmý propastný rozdíl mezi přijetím ukrajinského prezidenta v Downing Street a v Bílém domě…

To bylo vidět jednoznačně. Premiér Starmer chtěl dát velmi najevo, že prezidenta Zelenského vítá. Zelenskyj by se zároveň měl potkat i s králem Karlem třetím, takže je vidět, že rozdíl je opravdu propastný.

Setkání s králem – mohlo by jít o víc než formální zdvořilostní gesto?

Pravděpodobně ne, vzhledem k tomu, jaké má král pravomoci. Řekla bych, že jde především o vyjádření podpory.

Silnější pozice Ukrajiny

Británie a Ukrajina podepsaly smlouvu o půjčce ve výši v přepočtu asi 70 miliard korun – ta má podpořit obranyschopnost Ukrajiny a půjčka má být splacena z výnosů ze zmrazených ruských aktiv. Na co tyto prostředky půjdou?

Prostředky jdou v tuto chvíli především na zbrojení. Cíl je, aby Ukrajina stále mohla aktivně bojovat a do jednání o příměří vstupovala ze silnější pozice.

Ano, summit se má zaměřit na, cituji: posílení pozice Ukrajiny v současnosti, včetně pokračující vojenské podpory a zvýšeného hospodářského tlaku na Rusko. Víme, jak konkrétně?

Bohužel nedokážu říct, o čem přesně se vyjednává. Myslím, že jde o nějaké sankce, hospodářskou podporu a nákup dalších zbraní, ale úplně přesně vám to, bohužel, neřeknu.

Proč nebyly do Londýna přizvány pobaltské země?

S pobaltskými zeměmi premiér Starmer jednal telefonicky dneska (v neděli) dopoledne před jednáním. Myslím, že tam funguje nějaká zastupitelnost a bude za ně do určité míry hromadně jednat Polsko.

O tom mluvil dneska (v neděli) i pan Tusk (polský premiér Donald Tusk), který zmiňoval, že se bude jednat také o posílení východního křídla NATO. Je možné, že se na schůzce diskutuje i možnost stáhnout vojska z Pobaltí nebo ze států NATO.

To samozřejmě zatím není jisté, ale je možné, že se tam bude jednat i o tom, že by evropské státy poslaly svoje vojska právě do Pobaltí nebo na východní hranici NATO. Řekla bych, že je tam tímto způsobem zastupuje Polsko. Do samotného jednání tedy zahrnuty jsou, ale jen telefonicky.

Británie a Francie budou s Ukrajinou pracovat na plánu příměří, o němž potom budou jednat se Spojenými státy. Je to pragmatická cesta, jak otupit vyostřené vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem?

Asi ano. Domnívám se, že diplomatické vztahy jsou tak napjaté, že cesta je do nějaké míry se dohodnout na tom, co preferuje Ukrajina za řešení, jakým způsobem můžou přispět evropské státy a následně to vnést do jednání se Spojenými státy už v silnější pozici. To je asi i cíl summitu. Myslím, že pragmatické to určitě je.

‚Koalice ochotných‘

Jaký dopad může mít na soudržnost EU rýsující se „koalice ochotných“, jak se tomu říká – tedy spojenectví některých států EU s Velkou Británií. Ostatně mluvil o český premiér v neděli…

Z mého pohledu pozitivní. To, že jsou některé státy ochotnější nebo připravenější zasáhnout, je znovu pragmatické řešení v rámci EU, která z principu toho, jak funguje, není úplně jednotná a nerozhoduje úplně jednotně.

Takže pokud se mají v některých otázkách dít akceschopnější a efektivnější řešení, tak je potřeba, aby spolupracovaly ty státy, které jsou ochotny se podílet na řešení.

Co tedy čekat od setkání evropských lídrů ve Spojeném království? Na čem se dokáží dohodnout?

Čekala bych, že se dokáží shodnout právě třeba na okamžitém financování pro Ukrajinu. Pravděpodobně se dokáží asi shodnout na tom, kdo je ochotný vyslat (na Ukrajinu) v případě příměří nějaká vojska – to už se předjednávalo v Paříži a jedná se o tom kontinuálně, takže bych očekávala, že tam nějaká dohoda vznikne.

Myslím, že Keir Starmer mluvil o tom, že dohodu potom chce přednést Spojeným státům. Takže myslím, že nějaké minimální shody, které Spojeným státům představí, dojdou asi především v těchto oblastech. Pak je tam otázka posilování východního křídla NATO, kde uvidíme, jakým směrem to půjde.

Evropa volá více po silném lídrovi. Kde ho hledat? V Londýně? v Paříži? Berlíně? Bruselu?

To je dobrá otázka. Hledat evropského lídra v Londýně je asi trochu složitější…

Nicméně pořád je to Evropa…

Ano. I na tom jednání je vidět, že se vedou v širším formátu než jen ve formátu EU. Vypadá to, že Francie a Spojené království jsou ti aktivnější lídři, kteří do konfliktu a jednání budou vstupovat. Bylo to slyšet i na tom, co říkal Keir Starmer ráno.

Říkal, že řešení bude vyjednávat hlavně Francie, Británie, Ukrajina a možná dva až tři další státy. Myslím, že v tuto chvíli to centrum je ve Francii a v Anglii. Uvidíme, co se stane v Německu po sestavení vlády.