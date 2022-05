Nejdřív vlajka a hymna, až pak výuka. Od začátku invaze v ruských školách sílí výchova k vlastenectví

Pro školáky v Kabardsko-Balkarsku, v jednom z ruských regionů na hranicích severního Kavkazu, s příchodem května začíná školní týden jinak, než byli doposud zvyklí. A to slavnostním vyvěšením ruské vlajky a ruskou hymnou. Takto tam nově budou zahajovat výuku každé pondělí, aby děti vedli k vlastenectví. Do školních učebnic mají taky přibýt zmínky o takzvané zvláštní vojenské operaci, jak Rusko invazi na Ukrajinu označuje. Moskva 16:00 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin na návštěvě ruské školy, fotografie z roku 2019 | Foto: Sputnik | Zdroj: Reuters

„Rusko – náš posvátný stát, Rusko – naše milovaná země.“ Těmito slovy začíná text ruské státní hymny. A pro řadu ruských školáků teď taky výuka každé pondělí.

Ministr školství Sergej Kravcov v dubnu oznámil, že spolu se slavnostním vyvěšením vlajky se takto bude zahajovat každý školní týden na všech státních a obecních školách v Rusku. Jak avizoval, má se tak stát od prvního září. Některé z ruských regionů ale opatření zavedly s předstihem už nyní.

V Kabardsko-Balkarsku zahajování školního týdne s hymnou a vlajkou načasovali už na květen. V Nižegorodské nebo Volgogradské oblasti to začali praktikovat dokonce už v dubnu. Podobně také třeba v Přímořském kraji na Dálném východě.

Ruské ministerstvo si od nového opatření slibuje utužení vlasteneckého cítění u dětí a mladistvých. Na jeho nedostatek si koncem března stěžoval poradce ruského prezidenta a bývalý ministr kultury Vladimir Medinskij. Výchova k vlastenectví by se podle něj měla v ruských školách aktivněji rozvíjet.

Lavice s padlými vojáky

V době, kdy poradce Kremlu Medinskij vystoupil s tímto požadavkem, přitom ruské školy i mimoškolní zařízení po celé zemi již pořádaly řadu iniciativ na podporu ruských ozbrojených sil. Na internetu se začala šířit vlna videí a fotek z akcí, kdy děti drží v rukou transparenty anebo z vlastních těl tvoří velké formace ve tvaru písmena Z, které se stalo symbolem ruských invazních vojsk.

Zároveň se v některých školách i školkách objevila vlastenecká výzdoba. Kromě nástěnek a polepů taky třeba v podobě lavic s portréty ruských vojáků, kteří zahynuli na Ukrajině. Na takzvaných lavicích hrdinů jsou fotografie dotyčných a několik biografických údajů o nich. Lavice jsou zamýšlené za odměnu pro dobré žáky a často bývají umístěné v první řadě.

Právě vlastenecká výzdoba se ale nedávno stala příčinou medializovaného konfliktu mezi pedagogy a jedním z rodičů ve městě Jasnogorsk v Tulské oblasti, asi 200 kilometrů jižně od Moskvy. Pětatřicetiletá Jekatěrina Zaripovová začala ve školce, kam chodí její dva synové, strhávat výlepy v oknech ve tvaru písmena Z s tím, že podle ní do předškolního zařízení něco takového nepatří.

Jedna z místních učitelek ji při tom ovšem nahrála na video. Na snímku ji pedagožka obviňuje, že údajně hanobí státní symboly, a vyhrožuje jí policií. Ta na místo poté skutečně přijela a Zaripovovou zadržela. Za diskreditaci ruských ozbrojených sil dostala žena pokutu v přepočtu asi 16 tisíc korun.

Aktualizované učebnice

Ruská invaze na Ukrajinu ovšem postupně proniká čím dál víc i do samotné výuky. Poměrně krátce po začátku invaze se na ruských školách začaly konat ideologicky laděné přednášky. Mimo jiné o historii rusko-ukrajinských vztahů, „bratrství slovanských národů“ nebo protiruských sankcích a o tom, jak se Rusko údajně úspěšně vyrovnává s jejich dopady.

Poslední ze jmenovaných besed měli tehdy pedagogové začínat citátem prezidenta Vladimira Putina o bezprecedentním vnějším tlaku na Rusko a zasadit ho do kontextu toho, že je Rusko tímto způsobem trestané za to, co označuje za zvláštní vojenskou operaci na ochranu obyvatel Donbasu.

Jak oznámil ministr školství Kravcov, o takzvanou zvláštní vojenskou operaci na Ukrajině, jak Rusko označuje tamní invazi, mají teď být aktualizované i učebnice dějepisu. A od nového školního roku má být dějepis zařazený do výuky už od první, nikoliv páté třídy jako doposud, byť nikoliv jako samostatný předmět, ale jako součást toho s názvem „Svět kolem nás“, který je obdobou české prvouky.