Vyvěšování vlajky, zpěv hymny a vlastenectví. V Rusku začíná nový školní rok, popisuje bývalá zpravodajka

Ruská tajná služba FSB tvrdí, že identifikovala dalšího Ukrajince, kterého podezírá z vraždy dcery ultranacionalistického filozofa Alexandra Dugina. Přicestoval prý z Estonska, kde se má údajně skrývat i další podezřelá Ukrajinka. Naopak Ukrajina jakýkoli podíl odmítá a zdůrazňuje, že na civilisty na rozdíl od Ruska neútočí. Interview Plus 21:41 30. srpna 2022

„Je třeba obvinění vnímat v kontextu toho, co se odehrává mezi Estonskem a Ruskem. Pobaltská země je jedním z největších podporovatelů Kyjeva a zároveň se pokouší zúčtovat se sovětskou minulostí, odstraňuje sovětské pomníky, volá po omezení vydávání turistických víz a v současnosti čelí jednomu z nejrozsáhlejších kybernetických útoků,“ přibližuje bývalá zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě Ivana Milenkovičová.

Poslechněte si celé Interview Plus Lukáše Matošky. Hostem je Ivana Milenkovičová, bývalá zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě

Rusko se tím prý snaží prezentovat Ukrajinu jako stát podporující terorismus a útoky proti civilistům na území jiného státu.

„Neboli to, z čeho je na mezinárodní půdě obviňováno Rusko. Snaží se dál rozvíjet narativ, že Ukrajina není mozkem všech operací, ale že v pozadí stojí americká CIA,“ doplňuje.

Zatím se prý zdá, že ruští propagandisté nedokáží výbuchy využít tak, jak si představovali. Nic také nenasvědčuje tomu, že by se Kreml rozhodl vyhlásit všeobecnou mobilizaci, k níž Duginová i její otec vyzývali.

„Kreml to zatím neudělal navzdory očekáváním. Zjevně proto, že stále pracuje s veřejným míněním, které tomu není nakloněno. Je známo, že je v rozhodování chorobně závislý na sociologických průzkumech a snaží se zohledňovat nálady ve společnosti tak, aby se neobrátila proti němu,“ upozorňuje Milenkovičová.

Přestože se o Duginovi někdy hovoří jako o novodobém Rasputinovi, který je Putinovým mozkem, neexistují důkazy pro to, že by měl k ruskému prezidentovi nebo jeho okolí blízko a jeho vliv na vládnoucí struktury byl spíš marginální.

Postihy za cokoli

Ukrajinská armáda v pondělí zahájila protiofenzivu na jihu země, situace ale zůstává nepřehledná. „Ruské zdroje, myšleno státní televize a státem kontrolovaná média, zpochybňují, že nějaká protiofenziva už začala,“ popisuje novinářka.

Ztráta Chersonu, který Rusové ovládli už v prvních dnech invaze, by podle ní byla políčkem ruské propagandě, která zpochybňuje šance Ukrajiny získat zpět svá území i význam západních dodávek zbraní.

Ruská státní agentura TASS už dřív uvedla, že Ruskem dosazení představitelé v Chersonské oblasti chystají referendum o připojení k Rusku.

Přitom i z ruské strany prý zaznívaly pochybnosti o tom, zda je provedení referend vůbec reálné, protože ruská armáda nemá nad územím plnou kontrolu.

Podle Milenkovičové se ruská společnost militarizuje a sílí v ní nacionalismus. Projevuje se to mimo jiné na práci s dětmi.

„Začíná nový školní rok a bude to tak, že každé pondělí se bude vztyčovat vlajka a zpívat hymna. Děti mají být vedeny k vlastenectví a byla obnovena Všeruská dětská a mládežnická organizace, v jejímž čele nestane nikdo jiný než Vladimir Putin osobně,“ přibližuje.

„Pokud by se toto někdo dovolil ve veřejném prostoru kritizovat, tak to pro něj nepochybně bude mít následky. V Rusku je možné stíhat v podstatě kohokoliv za jakýkoliv nesouhlas se stávajícím kurzem na základě toho, co bude označené za diskreditaci ruských ozbrojených sil či za něco v podobném duchu,“ uzavírá zpravodajka.

