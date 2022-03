Mariupol je pro Rusko emocionální cíl. Ztroskotal tam útok separatistů, říká vojenský odborník Mičánek

To, co se děje v Mariupolu, je pro běžného člověka naprosto nepředstavitelná katastrofa. Jak ale číst zprávy, že už se městem pohybují čečenští bojovníci? I kdyby měl Kadyrov pravdu, tak to ještě neznamená, že by Mariupol padl do rukou obléhatelů, je to tak?

Samozřejmě. Kdyby Mariupol padl, tak už bychom to věděli, protože toto město je pod velmi podrobným dohledem zpravodajských služeb i dalších technických prostředků průzkumu. Zprávy z úterního rána jsou dokonce opačné, kdy britská zpravodajská služba tvrdí, že obráncům Mariupolu se v určitých směrech podařilo útočníky zatlačit nazpět. A co se týče čečenských bojovníků, je pravda, že byli přemístěni do tohoto prostoru od Kyjeva, kde nebyli příliš úspěšní.

Dokonce jsem četl nějaké hlášení od velitele separatistických sil, které právě na Mariupol útočí, kde říkal, že Čečenci vyrazili do Mariupolu jen s lehkou technikou v konvojích a dopadlo to pro ně velice špatně (až 300 jich bylo zraněno, k počtu mrtvých se nikdo nevyjadřuje). Takže to, že jsou Čečenci v Mariupolu Čečenci neznamená, že je město obsazené.

Dokonce se o Čečencích mluví jako o PR bojovnících, kteří spíš než aby nebojovali si natáčejí svůj průchod krajinou. Mariupol je evidentně strategicky a zřejmě i emocionálně pro ruskou stranu velmi důležité. Město leží na cestě k propojení Krymu s Podněstřím a váže ruské síly. Můžete popsat, v čem je tak podstatná jeho poloha, schopnost město udržet proti ruským útokům?

Mariupol je pro Rusko emocionální cíl, protože tam ztroskotal útok separatistických republik. Často se cituje prapor Azov, který měl v roce 2014 velký podíl právě na obraně Mariupolu.

Co se týče geografického umístění, Mariupol je přístav v Azovském moři, který leží zhruba ve dvou třetinách vzdálenosti od Oděsy k separatistickým republikám. Je to v podstatě poslední bod, který brání vytvoření pozemního koridoru, který by spojil separatistické republiky s Krymem.

Myslím si, že toto je hlavní důvod, proč ruské síly tak urputně zápolí o Mariupol, protože Krym je v dnešní době zásobován pouze po moři, případně přes most, který ovšem nemá pozemní spojení právě s těmi separatistickými republikami, což je problém.

Navíc obránci Mariupolu váží ruské síly, aby se nedostaly masivně dále k Oděse nebo k Dněpru, případně až ke Kyjevu. Podle zdrojů z americké administrativy ruské vedení zvolilo novou strategii a zaměřilo se na udržení obsazených území na jihu a propojení právě anektovaného Krymu se separatistickými republikami. Bezohledným ostřelováním chce donutit prezidenta Zelenského k neutralitě. Zdá se vám tato teorie pravděpodobná?

Z vojenského hlediska to dává smysl. Znamenalo by to vytvoření pozemního koridoru, kterým Krym spojí se separatistickým republikami. Je to určitě něco, co by umožnilo daleko rychlejší zásobování vojsk, které by potom následně mohly se obrátit směrem k Oděse nebo naopak směrem na sever, na Kyjev. Takže určitě je tato varianta ve hře.

Myslíte si, že ruskou prioritou zůstává Kyjev a postup na jihu je prostředkem k tomu, aby například ruská vojska mohla hlavní město oblehnout i z tohoto směru?

Myslím si, že Kyjev byl samozřejmě prioritním cílem už když začala operace Ruska na území Ukrajiny. Nicméně to, že se v několika dnech nebo v řádu 1-2 týdnů nepodařilo dosáhnout Kyjev ukázalo, že bude nutné změnit strategii. Právě možný postup z jihu teď může být pro Rusko řešením. Je tomu tak i z toho důvodu, že Ukrajinci ztratili přístup k Azovskému moři, což sami přiznali a Rusové tak mají větší možnost manévru.

Rusku se zatím nepodařilo získat naprostou nadvládu ve vzduchu. Má nedostatek přesně naváděné munice a nedokázalo ovládnout železniční uzly klíčové pro zásobování frontových jednotek. Generální štáb ukrajinské armády tvrdí, že ruským vojskům v okupovaných oblastech Ukrajiny zbývají potraviny a munice jen na tři dny. Čím si myslíte, že je způsobeno, že Rusové stále neovládli vzdušný prostor? Proč například nebombardují zásobovací linie, kudy proudí zbraně na pomoc obráncům Ukrajiny?

Tady vidím minimálně dva důvody. Za prvé, Rusku se skutečně nepodařilo eliminovat jak letectvo, tak ukrajinskou protivzdušnou obranu. To znamená jakýkoliv let do hloubky Ukrajiny, který by byl směřován k tomu, aby byly zničeny železniční nebo komunikační uzly, zásobování, velké sklady apod. ležící více na západ Ukrajiny, s sebou přináší obrovské riziko. Čím déle je totiž letoun ve vzduchu, tím více může být ostřelován. Rusko samozřejmě nechce vyčerpat veškeré své kapacity letounů.

Přesné zbraně typu Kalibr nebo Iskander, případně supersonická střela Kinžal, kterou teď použili, jsou strašně drahé a žádná armáda jich nemá nazbyt. Dokonce bych si tipnul, že výroba těchto superpřesných zbraní je momentálně v Rusku pozastavena, protože určitě budou chybět některé důležité náhradní díly a suroviny.

Dalším důvodem je také fakt, že Ukrajina je obrovská země a tím pádem není úplně možné kontrolovat celou její železniční síť a dopravní infrastrukturu. A poslední důvod je ten, že je těžké rozlišit zpravodajské informace o tom, který náklad je vojenský a které civilní.