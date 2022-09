Průlom ukrajinské ofenzivy u Charkova je úspěch, ale významnější jsou Donbas a Cherson, říká expert

Ukrajinské jednotky v uplynulých čtyřiadvaceti hodinách zaznamenaly významné územní zisky v rámci důrazné ofenzivy proti ruským okupačním vojskům v Charkovské oblasti na severovýchodě země. V neděli to potvrdilo britské ministerstvo obrany. Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně v rozhovoru Radiožurnálu řekl, že území bránily méně kvalitní jednotky. Praha 14:41 11. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci ve vojenském vozidle na cestě k frontové linii během bojů poblíž města Izjumu v Charkovské oblasti | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters

Který ze zisků posledních desítek hodin byste označil za strategicky nejvýznamnější pro další postup ukrajinských sil? Například list The New York Times píše, že pokud se podaří dotáhnout do konce osvobození Izjumu, tak by to mohlo znamenat zásadní obrat v celém konfliktu.

Strategicky nejvýznamnějším bodem je teď nepochybně zmíněný Izjum. Nejsem si jistý, jestli by jeho plná kontrola ukrajinskými silami znamenala zásadní obrat v celém konfliktu, ale za té aktuální situace je jeho zisk nepochybně velkým úspěchem pro ukrajinskou stranu.

Z bodů, které doposud obsadily během několika uplynulých hodin a dnů, je Izjum určitě nejhodnotnějším cílem, který ukrajinské síly získaly zpátky pod svoji kontrolu. Je to strategicky významná dopravní křižovatka, kterou ruské síly získaly po těžkých bojích už před několika měsíci, na konci března.

S kontrolou Izjumu si slibovali rozvíjení dalšího útoku jižním směrem a jakýsi vpád do týla ukrajinských sil, které bránily Donbas. Takže pro ruskou stranu je dobytí Izjumu určitě velkou ztrátou v symbolické i praktické rovině.

Z dosavadních ukrajinských územních zisků je zpětná kontrola Izjumu asi tím nejvýznamnějším úspěchem, minimálně v rámci té poslední ukrajinské ofenzivy.

Neprioritní území

Jak si vysvětlit zjevný úspěch bleskové ofenzivy, která zjevně nabrala spád, zvlášť v sobotu? Jak nebo v kolika proudech a s jakými taktickými cíli byla vedena?

Aktuálně se nedá ke všemu úplně přesně vyjádřit. Většina informací je pochopitelně stále zahalena ještě nohou informačního embarga. Asi se nedá přesně konstatovat, že to bylo od počátku ukrajinským strategickým záměrem udeřit právě tady, byť se patrně jednalo o nejslabší místo celé rusko-ukrajinské fronty.

Doposud někteří experti a pozorovatelé spekulují, že i ukrajinská strana byla překvapena svým úspěchem, nicméně byla ho schopna rozvíjet a dosáhnout výrazných územních zisků, které můžeme sledovat v těchto dnech.

Ruská strana byla nepochybně překvapena. Na druhou stranu přece jen Charkovská oblast, jak pro ruskou, tak ukrajinskou stranu neměla zásadní prioritu. Hlavní úsilí se směřuje buďto do oblasti Donbasu nebo na jih do Chersonské oblasti.

Richard Stojar, bezpečnostní analytik Univerzity obrany | Zdroj: Archiv Richarda Stojara

Ruské jednotky dislokované na tomto úseku fronty představovali, řekněme, to méně kvalitní, co ruská strana měla k dispozici pro kontrolu takto rozlehlého teritoria.

V podstatě to byly asi nedostatečné počty, takže defenzivní kordon ruských jednotek byl poměrně řídký.

Proto ten úspěšný ukrajinský průlom do hloubky 50 kilometrů způsobil problémy, které teď ruská strana pociťuje a je nucena reagovat rozsáhlým stahováním, rozsáhlým ústupem, nejenom na ukrajinském teritoriu, ale dokonce i na samotném území Ruské federace. Patrně to vyústí ve vyklizení celé charkovské oblasti ze strany ruských ozbrojených sil.

Je nutno připomenout, že Rusové stále okupují zhruba pětinu ukrajinského území. Jaký nejbližší výhled se tedy rýsuje na severovýchodní frontě a na jižních bojových liniích v oblasti Chersonu?

Na jihu, v Chersonské oblasti, bude situace pro ukrajinskou stranu komplikovanější. Tam jsou ruské defenzivní linie poměrně silné. O tom se asi přesvědčila i ukrajinská strana v uplynulých dnech nebo na konci měsíce srpna, při pokusu realizovat v tomto prostoru ofenzivu.

Ukázalo se, že skutečně je ruská obrana zde poměrně rezistentní, pevná, navzdory všem úspěchům, které ukrajinská strana dosáhla v narušování komunikačních ruských linií.

Na severovýchodní linii, v charkovské oblasti, tam se domnívám, že dojde k rozsáhlejšímu přeskupení nebo respektive stažení ruských sil.

Možná budeme svědky něčeho podobného, co jsme mohli sledovat po ruském debaklu u Kyjeva na jaře, kdy v rámci nějakého gesta dobré vůle ruské síly v podstatě vyklidí celý ten okupovaný prostor.

Na druhé straně určitě to je velký úspěch pro ukrajinské síly, ale přece jen strategicky nejvýznamnější regiony jsou stále Donbas nebo Chersonská oblast a tam průběh bojů bude patrně odlišný. Těžko říct, jak se tato poslední ukrajinská ofenziva podepíše na morálce ruských vojsk.