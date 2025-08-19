Vzdát se území znamená přinést Putinovi lidskou krmi na zlatém podnosu. Vyloučeno, tvrdí Svoboda
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti vyloučil návrat Krymu Ukrajině a odmítl případný vstup Ukrajiny do NATO. Zároveň v příspěvku vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil ukončit válku. „Ukrajina je součástí ruského zakladatelského mýtu. Pokud Rusko nezíská Ukrajinu, tak se nejen v Putinově optice zříká samo sebe,“ vysvětluje v pořadu Osobnost Plus ukrajinista David Svoboda.
Prezident Zelenskyj může podle Trumpa ukončit válku téměř okamžitě, je zřejmě přesvědčený americký prezident před tím, než v Bílém domě přijme delegaci evropských lídrů včetně ukrajinského prezidenta.
Ukončí jednání ve Washingtonu válku na Ukrajině? Poslechněte si pořad Osobnost Plus, hostem je ukrajinista David Svoboda
„Dost možná to bude milník,“ očekává od pondělní schůzky Svoboda. „Ale také dost možná v tom smyslu, že se potvrdí, že každý má svůj názor a jede se domů. Mnohé se čekalo od Aljašky, že tohle bude ten milník a bůh ví co dalšího. Samozřejmě o milník nešlo. Nešlo ale ani o pohromu. Šlo o předvídatelnou mizérii.“
Trump se nechal slyšet, že by uvítal trojstranné setkání tří vůdců, tedy sebe, Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Putin k tomu svolný není. To zase může významově nebo atmosféricky posunout to, co se ujednává nyní. Připadá mi, že nedochází k zřetelnému posunu a ani nemůže. Skutečně jediný posun, jediným game changerem, může být naprostá vojenská porážka jedné ze stran,“ hodnotí vyhlídky války, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině.
Prezident Zelenskyj by měl podle ukrajinisty ještě před schůzkou s Trumpem projednat dané záležitosti s evropskými vůdci. Ti by měli formulovat zavazující a neměnnou strategii, což se jim doposud nepodařilo, doporučuje Svoboda.
‚Dlouhý nos‘
Ukrajinista připomíná, že Putin neusiluje přímo o ukrajinské území jako takové. „Rusko má území spoustu. Nepotřebuje získávat území, chce získat Ukrajinu. Ne ve smyslu územním, ale Ukrajinu jako historický a dnes politický projekt, který zpochybňuje Putinovu představu světa,“ vysvětluje a pokračuje:
„Je to projekt, který na Putina dělá dlouhý nos. A také projekt, který je v příkrém rozporu a pro Rusko fatálním rozporu s ruskou představou o sobě samotném. Ukrajina je součástí ruského zakladatelského mýtu, a pokud Rusko nezíská Ukrajinu, tak se nejen v Putinově optice zříká samo sebe.“
Zmocnit se ukrajinského území je pro Rusko důležité i přesto, že se obyvatelé země brání a zemi se nepodařilo obsadit okamžitě.
„Nyní ruský režim hledá způsoby, jak dojít naplnění svého cíle, řekněme, postupněji,“ soudí Svoboda a označuje to za takzvanou salámovou taktiku.
Územní ústupky
Vladimir Putin na Aljašce navrhoval, že by se měla ukrajinská armáda stáhnout z Doněcké a Luhanské oblasti. Výměnou za to by jim Rusové postoupili zabraná území v Charkovské a Sumské oblasti, což je ale nepoměrně menší území, popisuje ukrajinista.
Ukrajinská ústava však zapovídá transakce s vlastním územím. „Není možné, aby prezident škrtem pera nebo parlament jedním hlasováním postoupil Rusku území, které obývají ukrajinští občané,“ zdůrazňuje Svoboda s tím, že se lidé často baví o území a ne o populaci, která zde žije.
„Znamenalo by to škrtnout, podsunout a přinést Putinovi tu lidskou krmi na zlatém podnosu. Něco takového je skutečně vyloučeno – nehledě k tomu, že ta transakce nedává vůbec žádný význam. Vytváří falešný dojem, že Ukrajina a Rusko jsou rovnoprávnými hráči v určité hře a vyměňují si území. Ale ta území jsou ukrajinská a tohle je nesmysl,“ uzavírá.
Co mohou evropští lídři navrhnout americkému prezidentovi? Na jakou stranu se nyní Trump přiklání? A je možné porazit Rusko bez Spojených států? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.