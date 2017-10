Vzduch jako v Pekingu. San Francisco trápí zplodiny z rozsáhlých požárů

Jednačtyřicet lidí zemřelo a tisíce se musely evakuovat kvůli rozsáhlým požárům v Kalifornii. Popel a zplodiny ale zasáhly do života milionů lidí. V San Francisku a okolí v uplynulých dnech naměřili historicky nejhorší kvalitu vzduchu a v některých oblastech lidé stále nosí speciální masky. Reportáž San Francisco 6:49 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V San Francisku a okolí v uplynulých dnech naměřili historicky nejhorší kvalitu vzduchu a v některých oblastech lidé stále nosí speciální masky | Foto: Stephen Lam | Zdroj: Reuters

Slavný most Golden Gate je teď zlatou branou do pekla. Právě za ním, severně od San Franciska, začíná nejen spálená země, ale taky oblast, kde se špatně dýchá, i když v posledních dnech to nejhorší pominulo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V San Francisku a okolí naměřili historicky nejhorší kvalitu vzduchu

Hasičům sice vítr ztěžoval boj s plameny, ale zároveň na ostatních místech konečně trochu pročistil vzduch.

Amy pomáhá coby dobrovolnice ve městě Santa Rosa, kde shořely stovky rodinných domů, obchodů, restaurací a dalších budov.

Člověk tu má pocit, že za nejbližším rohem někdo pálí hromadu pneumatik, vzduch je tu stále cítit spáleninou, a když přijedete autem, za chvíli se na něm usadí všude poletující kousky popela.

Všichni si tu pomáhají

Spousta lidí tu stále chodí s maskou či spíše speciální řemeslnickou rouškou přes nos a ústa. I když Amy sama dýchá volně, respirátor se jí houpe u pasu.

„Obchody zásoby masek doplňují, ale v jednu chvíli skoro nebylo možné je sehnat. Lidi je vykoupili a přes internet trvala dodávka několik dní. Ale všichni si tu pomáhají. Někteří se vypravili hodně daleko, aby ostatním masky přivezli, a rozdávají je zadarmo,“ vysvětluje Amy pro Radiožurnál.

Ničivé požáry v severní Kalifornii tak dopadly nejenom na ty, kteří se museli evakuovat, ale i na miliony dalších v hustě osídlené oblasti kolem Sanfranciské zátoky. Vzduch tu byl nejvíc znečištěný od roku 1999, kdy se jeho kvalita začala měřit. Podle odborníků srovnatelný třeba s nejhoršími dny v Pekingu.