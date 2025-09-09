Vzdušná základna amerických prezidentů. Nový Boeing za miliardy má za sebou letové zkoušky
Americká společnost Sierra Nevada Corporation zahájila letové zkoušky nové generace vzdušné velitelské základny pro případ jaderné války nebo jiné velké katastrofy. Letoun by v takovém případě sloužil americkému prezidentovi a úzkému velení. Aktuálně sloužící letouny Boeing E-4 pocházejí ze 70. let a končí jim životnost. Nové letouny mají být hotové do roku 2036, uvádí web DefenseNews.
Při prvním letu testovala společnost přepracovaný Boeing 747-89i v Daytonu v Ohiu na americkém Středozápadě letos 7. srpna. Zkoušky mají podle firmy za cíl odhalit problémy při vývoji dřív, než se zapracují do dalších postupů a zpomalí celou dodávku.
Sierra Nevada Corp. dostala zakázku za 13 miliard dolarů (268,7 miliard korun), aby „vzdušných základen“ známých pod zkratkou SAOC dodala pět. Nahradit mají stárnoucí čtveřici letounů E-4B Nightwatch vyvinutých z Boeingů 747-22.
Konstrukce nyní využívaných Boeingů má životnost na 115 tisíc letových hodin. Limit podle odhadů vyprší v roce 2039.
Účelem letounů je, aby alespoň jeden byl neustále připravený vzlétnout v případě nouzové situace.
V 90. letech začaly E-4B sloužit i Federální agentuře pro krizové řízení jako dočasné pozemní velitelské stanoviště během přírodních katastrof. Nasazený byl například při hurikánu Opal v roce 1995.