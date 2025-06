Vzdušné boje na Blízkém východě pokračují pátým dnem. Trump vyzval k evakuaci Teheránu

Americký prezident Donald Trump kolem půlnoci vyzval k evakuaci íránského Teheránu, aniž by uvedl další podrobnosti. V Kanadě předtím lídři všech zemí G7 vyjádřili odhodlání pracovat na míru a stabilitě na Blízkém východě, včetně Trumpa a předsedkyně Evropské komise. Írán podle Trumpa „tuto válku (s Izraelem) nevyhraje“. Washington/Tel Aviv/Teherán 7:55 17. 6. 2025 (Aktualizováno: 8:29 17. 6. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Írán nemůže mít jadernou zbraň. Říkal jsem to pořád dokola. Všichni by se měli z Teheránu okamžitě evakuovat,“ napsal Trump na síti Truth Social | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Boje na Blízkém východě pokračují už pátým dnem. Íránské úřady hlásí 224 obětí, z toho většinu civilistů. Podle izraelských úřadů zahynulo 24 civilistů.

Slovenský evakuační speciál přistál v Bratislavě. Z Ammánu dopravil i 14 Čechů, počítá se s dalšími lety Číst článek

Šéf Bílého domu kvůli dění na Blízkém východě předčasně opustil jednání lídrů zemí skupiny G7 v Kanadě, po večeři státníků s ním odjel i ministr zahraničí Marco Rubio. Americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že ve Washingtonu se setká Národní bezpečnostní rada.

Írán měl podle Trumpa podepsat jadernou dohodu, čímž by se předešlo nynějším ztrátám na lidských životech. „Írán nemůže mít jadernou zbraň. Říkal jsem to pořád dokola. Všichni by se měli z Teheránu okamžitě evakuovat,“ napsal Trump na síti Truth Social.

Spojené státy jsou v regionu značně vojensky přítomné a nyní na Blízký východ přemístily další síly k obraně svých jednotek v regionu, aby odradily Írán od útoku na ně, uvedl Hegseth na síti X.

Server Axios mezitím s odvoláním na čtyři nejmenované zdroje informoval, že Bílý dům s Íránem jedná o dalších možných rozhovorech o uzavření jaderné dohody, které by ukončily současné boje. Trump na okraj summitu G7 v Kanadě řekl, že Írán je „pošetilý“, že dohodu dosud nepodepsal.

Podzemní zařízení

Právě íránský jaderný program je v Izraele důvodem, proč konflikt před pěti dny zahájil. Jedno z hlavních íránských jaderných zařízení Fordo se nachází hluboko pod zemí, podle odhadů 80 až 90 metrů pod povrchem, píše stanice CNN.

8:43 Konflikt Izraele a Íránu má charakter regulérní války. Islamistický režim spíše nepadne, míní expert Číst článek

Izrael nedisponuje zbraněmi, které by na zařízení mohly dosáhnout. Bombou, která by jej poškodit mohla, disponují USA, avšak i to zpochybňují experti.

Bomba GBU-57/B sice podle CNN dokáže způsobit škody až 60 metrů pod povrchem země, nikoliv však 80. Přímé zapojení USA do vojenské kampaně proti íránskému programu by si podle Axiosu přál izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Írán před půlnocí zahájil novou vlnu vzdušných útoků na cíle v Izraeli. „Devátá vlna kombinovaných raketových a dronových útoků právě začala a bude trvat bez přestání až do rozbřesku,“ uvedl podle agentury AFP mluvčí íránských revolučních gard Alí Mohammad Naíní.

V centrální a jižní části Izraele půl hodiny po půlnoci místního času rozezněly sirény varující před íránským útokem. Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel oznámila, že občané mohou opustit kryty, protože útok skončil. Později se sirény opětovně rozezněly při dalších dvou vlnách útoků a pak znovu ráno kolem půl deváté místního času.

Oheň po zásahu íránské rakety v izraelském přístavním městě Haifa | Foto: Rami Shlush | Zdroj: Reuters

Podle armády byly při útocích vyslány malé počty raket, přičemž prozatím nebyla hlášena žádná zranění. Čínské velvyslanectví v Izraeli podle Reuters vyzvalo své občany, aby kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci opustili zemi.

Izrael naopak v noci na úterý podle armády zasáhl v Íránu desítky skladů a odpalovacích zařízení raket země-země nebo země-vzduch a skladiště dronů. V íránském městě Kášán ve středu země jsou po nočních útocích podle Reuters tři mrtví a čtyři zranění.

Pětidenní boj pokračuje od noci na pátek, kdy Izrael provedl rozsáhlé údery na íránské vojenské objekty a cíle spojené s íránským jaderným programem. Odůvodnil to snahou zastavit vývoj íránské jaderné zbraně.

Teherán tvrdí, že jeho jaderné aktivity mají nevojenský charakter. Od pátečního večera Írán provádí na Izrael odvetné údery, zatímco izraelské útoky pokračují. Obě strany konfliktu udeřily také na civilní objekty.