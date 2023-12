PRŮZKUM: AfD by volila třetina východních Němců. ‚Jejich vzestup je celoněmecký jev,‘ říká expert

Alternative für Deutschland (AfD) je jasnou volbou pro východní Němce. Jedna třetina z nich by jim dala hlas v nastávajících volbách. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který pro společnost SPIEGEL provedl institut pro výzkum veřejného mínění Verian. Podle Jakuba Eberleho ředitele výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů je ale vzestup AfD celoněmeckým jevem. Berlín 13:33 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zdar AfD je vidět i na západě Německa, sice méně než na východě, ale jejich vzestup je celoněmecký jev," | Zdroj: Profimedia

Výsledek průzkumu pro SPIEGEL ukázal jednoznačné vítězství strany AfD, která by získala 32 procent. Oblíbenost „semaforové“ koalice zažívá teď těžké časy v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku a Berlíně – SPD by podle průzkumu získala 12 procent, Zelení 9 procent a FDP by získala jen 4 procenta.

Semaforová koalice Semaforová koalice je označení pro vládní koalici mezi Sociálnědemokratickou stranou Německa, Svobodnou demokratickou stranou a stranou Zelených. Jejich stranické barvy jsou totiž červená, žlutá a zelená.

Otázka extrémního vzestupu AfD je ve východním Německu obrovská. V příštím roce čekají tři východoněmecké spolkové země nové zemské volby.

Výsledky z tohoto průzkumu ukazují velkou pravděpodobnost úspěchu AfD, podle hodnocení je možné, že získají až 30 procent hlasů, a tudíž i jednoznačně nejvyšší podíl mezi stranami. AfD se zatím nikdy nepodařilo stát se nejsilnější stranou ve státních volbách. To by se mohlo v září 2024 změnit.

‚AfD zaplňuje poptávku‘

Vzestup Alternativy můžeme sledovat hlavně v posledním roce, nejvíce pak od jara letošního roku. Podle Jakuba Eberleho, ředitele výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů, to souvisí hned s několika faktory.

Situace v Německu je podle něj v mnoha ohledech podobná té naší tady v Česku. „Vláda v Německu nemá dostatečnou společenskou důvěru. Je nepopulární, a opoziční straně CDU se z toho nedaří nijak těžit. V německé společnosti se tak objevuje celková nespokojenost s německou politikou, která přichází společně s energetickou tranzicí a válkou na Ukrajině,“ říká.

„AfD je strana, kterou dvě třetiny jejich voličů volí hlavně z protestu a zaplňuje tak poptávku a jakousi díru ve stranickém systému," doplňuje Eberle.

Velké popularitě se strana těší hlavně na východě Německa. Země bývalé NDR jsou i po třiceti letech po sjednocení stále chudší než ty západní a jejich životní úroveň je na 70–80 procentech ve srovnání s tou západní. Tyto důvody souvisí i s tím, proč za posledních třicet let odešlo z východních spolkových zemí hodně obyvatel.

Otázka východu a západu je v Německu stále aktuální. „Někteří lidé z východoněmeckých spolkových zemí mají pocit, že sjednocení proběhlo jako spíš taková kolonizace západem – že nejsou respektovaní a jsou občany druhé kategorie,“ popisuje společenskou situaci v Německu Jakub Eberle.

Příští rok se budou konat zemské volby ve třech z pěti východních spolkových zemí. Mezi nimi je Sasko a Durynsko, kde se AfD těší dlouhodobě největší popularitě a existuje reálná šance, že se tam stane i nejsilnější stranou.

Podle Jakuba Eberleho tu byly ale podobné obavy i před pěti lety, kdy byla AfD v důsledku migrační krize na vzestupu. Tehdy ale zafungoval efekt jistoty, kdy si voliči na poslední chvíli vybrali právě ty strany, které mohly AfD porazit, a to právě tradiční strany CDU/CSU a SPD.

„Úspěch AfD je vidět i na západě Německa, sice méně než na východě, ale jejich vzestup je celoněmecký jev,“ říká Eberle pro iROZHLAS.cz.

Za vzestupem AfD je podle Eberleho i to, že se lidem na východě Německa nežije nejlépe. „Na to standardní politické strany nemají odpověď. Když lidé nevidí nikoho, kdo by jim byl schopen nějakým způsobem z té pociťované špatné situace ukázat cestu, tak se pak spíše z protestu přikloní k AfD,“ uzavírá.