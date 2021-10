V Rusku našlil 40 let starý vzkaz v lahvi irského oceánografa. Lahev tak možná plula 4000 kilometrů

Moře u severoruského přístavu Murmansk vydalo lahev se vzkazem, kterou zřejmě před 30 až 40 lety vhodil do Atlantského oceánu irský oceánograf. Vědci z Irské národní univerzity ve městě Galway si nyní lámou hlavu, jakým způsobem se lahev na 4000 kilometrů vzdálené místo dostala, píše server The Irish Times. Moskva 22:47 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzkaz v láhvi (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Univerzitu kontaktoval před několika týdny e-mailem muž, jenž starý vzkaz vylovil z usazenin v Kolském zálivu. Zaslal jí rovněž několik fotografií nálezu a formulář, který se ukrýval uvnitř. Byl adresovaný někdejšímu oddělení oceánografie na irské univerzitě. Nálezce žádal, aby vyplnil své jméno, adresu a také údaje kdy a kde lahev objevil.

Kartička je však vybledlá, skvrnitá a z fotografií není jasné, zda se na ní dochovalo sériové číslo. To by totiž umožnilo univerzitě porovnat ho se svými záznamy a určit, kdy a kde lahev započala svou mořskou pouť.

Oceán vyplavil u břehu Ghany 80 mrtvých delfínů a množství ryb. Zranění neměly, po příčině se pátrá Číst článek

Současný oceánograf na univerzitě Martin White se domnívá, že ji do moře vhodil jeho předchůdce Ed Monahan, který v 70. a 80. letech minulého století používal lahve se vzkazy při výzkumu mořských proudů.

Byla to běžná praxe před nástupem satelitní technologie, která umožňuje mnohem snadněji sledovat proudy i příliv a odliv, píše irský zpravodajský server.

Několik záhad

Lahev, která se objevila na severu Ruska, však zatím obestírá několik záhad. Jedna z otázek je, jak se do Murmansku dostala. Zda ji tam zanesly mořské proudy, anebo ji někde vylovili rybáři, vzali na palubu a pak někde odhodili. White věří, že do Ruska doputovala sama.

„Je úžasné si myslet, že se dostala tak daleko,“ řekl listu The Irish Times a dodal, že je to dozajista možné.

„Je to pravděpodobně 30 až 40 let, co byla (do moře) vhozena. Myslím, že je to úžasné. Pokud ji tam skutečně zanesly proudy, že přežila neporušena, aniž do ní za ty roky nateklo,“ dodal.

Další záhadou je časový horizont putování lahve. Není totiž jasné, zda jí to trvalo až 40 let, než se do Murmansku dostala, nebo zda jí to zabralo například několik let, a po zbytek času ležela na dně zálivu.

Tichý oceán na Havaji vyplavil vzkaz v láhvi. Z Japonska tam putoval 37 let Číst článek

„Mohla ležet na dně zálivu jedno nebo dvě desetiletí,“ domnívá se White, jenž doufá, že více informací získá díky své rusky hovořící manželce, která mu přeloží informace od nálezce.

Pro vedoucího katedry věd o zemi a oceánech na irské univerzitě Tiernana Henryho by nebylo až tolik překvapivé dostat jednou za čas zpět vyplněný formulář s informacemi, že se nějaká lahev objevila třeba na pláži ve Walesu.

„Ale tahle by se musela dostat až na Shetlandy, Hebridy, podél celého Norska a kolem (Skandinávie). To je neobvyklé,“ konstatoval Henry, podle něhož jsou nyní ostatní akademici z katedry odhodláni objasnit cestu této lahve.