Vzkaz, že nemůžou beztrestně napadat obchodní lodě, hodnotí zpravodaj americké údery na Húsíje

Americká armáda v noci na sobotu znovu zaútočila na základny jemenských povstalců. Nový úder mířil podle Washingtonu na radarové středisko. Americký prezident Joe Biden označil dosavadní operaci za úspěšnou. Povstalečtí Húsíjové ale slibují odplatu. „Je tu velká pravděpodobnost, že se konflikt v této části světa ještě dost rozhoří," popisuje blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Káhira/Saná/Praha 12:21 13. ledna 2024

Když shrneme dvě noci náletů na jemenské povstalce, jak velká vojenská akce to je?

Poslední vojenský útok označil Pentagon za pouhé doplnění předchozí větší vojenské operace. Nyní měla americká armáda jen jeden cíl, a to radarovou základnu v hlavním městě Saná, zasáhla ji raketou Tomahawk, kterou vypálila z torpédoborce, který v té oblasti operuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Dnešní útok označil Pentagon za pouhé doplnění včerejší větší operace,“ vysvětluje o útoků na Húsíje blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček

Celkově to ale není žádná rozsáhlá vojenská akce. Húsíjové tvrdí, že zabil pět lidí, zřejmě ozbrojenců, ale to přesně neřekli. Podle řady vojenských expertů šlo spíše o vzkaz Húsíjům, že nemůžou svobodně a beztrestně napadat obchodní lodě v Rudém moři. Jen připomenu, že Húsíjové tvrdí, že napadají pouze lodě, které mají jakoukoliv vazbu na Izrael, a to jako podporu Palestincům v Gaze.

Světoví politici varují před rozšířením konfliktu v Pásmu Gazy. Jak vážná ta varování jsou?

Americký prezident Joe Biden označil dosavadní akci za úspěch, ale je skutečně otázka, co bude následovat, protože Húsíjové slibují odplatu. Masivně je přitom podporuje Írán, mají vycvičené ozbrojence – a to jak íránskými instruktory, tak i zkušenými instruktory z hnutí Hizballáh. Je skutečně velká pravděpodobnost, že se konflikt v této části světa ještě dost rozhoří.

Část lodí se nyní vyhýbá Rudému moři, některé přesto používají kratší cestu přes Suezský průplav. Hrozí jim nebezpečí?

Bezpochyby hrozí. Lodě a společnosti, které se to rozhodly riziko podstoupit a stále ještě používají trasu přes Suezský průplav a Rudé moře, přijaly alespoň některá opatření jako třeba ozbrojený doprovod na palubě, případně neuvádí místo určení, kam směřují, aby se nedostaly do podezření, že mají jakékoliv spojení s Izraelem.

Odklon lodí od této trasy směrem přes jih Afriky je masivní.