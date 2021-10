Vztahy mezi Ruskem a NATO jsou nejchladnější od Studené války. Zlepšení je v nedohlednu

Liberalismus selhal proto, že dosáhl toho, o co usiloval. Sounáležitost mizí, říká Patrick Deneen

Jádrem liberalismu je ideál svobody. Ovšem v biblické a římské tradici to znamenalo schopnost ovládat hříšnou, zlou část naší přirozenosti. Šlo o to dělat správnou věc, domnívá se host Interview Plus.