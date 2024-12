Vzteklina nebo hendravirus. Australská laboratoř ztratila před 3 lety přes 300 vzorků s viry

Z laboratoře v roce 2021 zmizely dvě ampulky s hantavirem, 223 lahviček se vzteklinou a 98 vzorků smrtelně nebezpečného viru hendra. Materiál se zřejmě ztratil po převozu do nového mrazáku, přičemž patrně nebyly řádně vyplněné příslušné dokumenty.

„Je to závažné porušení protokolů biologické bezpečnosti. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by je z laboratoře někdo odnesl. Nemáme ani žádné důkazy o tom, že by někdo virus hendra jakkoli použil v jiné výzkumné laboratoři,“ řekl v pondělí queenslandský ministr zdravotnictví Tim Nicholls.

Hlavní hygienik australského státu John Gerrard uvedl, že viry nejsou pro lidi rizikem, protože by se mimo mrazák velmi rychle rozložily a staly neškodnými. Je podle něj velmi nepravděpodobné, že by je někdo vyhodil do běžného odpadu; patrně byly zničeny podle obvyklého laboratorního protokolu v přístroji autokláv, kde se provádí sterilizace materiálů.

„Důležité je, že v posledních pěti letech nebyli v Queenslandu zjištěni žádní nakažení hendra virem ani vzteklinou a v Austrálii ani žádné případy hantaviru u lidí,“ vysvětlil Gerrard.

Vláda zahájila vyšetřování, aby zjistila, jak přesně se materiál ztratil a co bránilo dřívějšímu odhalení. Veřejnost se totiž o zmizení vzorků dozvěděla až v srpnu loňského roku.

Virus hendra se poprvé objevil v roce 1994 na brisbaneském předměstí Hendra, kde smrtelnou chorobou onemocnělo 21 dostihových koní. Od nich se nakazili dva lidé, píše Světová zdravotnická organizace (WHO). Nemoc způsobuje smrtelné dýchací nebo neurologické obtíže. Hantavirus, který přenášejí hlodavci, nejčastěji postihuje dýchací systém. Vzteklina se přenáší slinami a zasahuje nervový systém zvířat i lidí.