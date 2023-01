Byl svědkem poprav vojáků, kteří se snažili utéct, říká právník prvního dezertéra Wagnerovy armády

„To, co viděl, je příšerné, nechce se mi o tom mluvit veřejně. Někteří lidé si myslí, že něco takového není možné, ale já jsem nezaznamenal jediný náznak toho, že neříká pravdu," vysvětluje v exkluzivním rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Brynjulf Risnes, právník Andreje Medvěděva. Bývalý velitel jednotky Wagnerovy skupiny se jako první dezertér soukromé Prigožinovy armády dostal na Západ. Po třech měsících na útěku překročil norské hranice. Oslo 6:00 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci ruské soukromé armády zvané Vagnerova skupina | Zdroj: Profimedia

Brynjulf Risnes Norský právník, který se zabývá imigrační politikou. Specializuje se na Rusko a bývalé státy Sovětského svazu. Brynjulf je také výzkumníkem v Institutu pro zahraniční politiku v Oslu.

Jaký je Medvěděvův příběh?

Je to velmi statečný muž, který v listopadu 2022 utekl z válečné fronty na Ukrajině od Wagnerovců. Je mu 26 let, pochází se Sibiře a valnou část svého života strávil pod vlivem ruské propagandy. Před jedenácti dny překročil hranice Ruska a severního Norska, kde požádal o azyl. Nyní je v imigračním centru v Oslu a čeká na rozhodnutí norského imigračního úřadu. Nejspíš to bude trvat šest měsíců, než dostane rozhodnutí o azylu.

Momentálně je v kontaktu s norskou policií, které chce svědčit o válečných zločinech, které Wagnerovci páchají na Ukrajině. Chce, aby svět věděl o tom, co se na Ukrajině opravdu děje. Byl svědkem poprav vojáků, kteří se snažili utéct.



Jak dlouho byl Medvěděv na frontě?

Od července, tedy asi čtyři nebo pět měsíců.

Co ho motivovalo se k Wagnerovcům přidat?

Věděl, že bude odveden na frontu tak jako tak. Myslel si, že je lepší tam odejít s Wagnerovou armádou než se stát běžným ruským vojákem. S ruskou armádou měl předešlé zkušenosti, protože absolvoval povinnou vojenskou službu.

Byl těžce ovlivněn ruskou propagandou, a když se dostal na Ukrajinu, nestačil se divit podmínkám na frontě a co se tam od vojáků očekávalo. Začal hledat cesty, jak utéct, ale znovu a znovu byl přesvědčen o tom, že není cesty ven. Zkoušel ukončit smlouvu, kterou s armádou měl, ale to se mu nepodařilo.

Jednoho dne si prostě sbalil pár lehkých kusů oblečení a vydal se na dlouhou cestu Ruskem. To bylo uprostřed listopadu 2022. Norské hranice překročil 13. ledna 2023.

To vyžaduje hodně statečnosti…

Ano, je to neskutečný příběh. Někteří lidé si myslí, že něco takového není možné, ale já jsem nezaznamenal jediný náznak toho, že neříká pravdu. Jeho příběh považuji za důvěryhodný.

Ex-Wagner mercenary Andrey Medvedev deserted when his contract was changed without his consent and he "stopped liking what was going on."



Now he asks Putin for help, saying he didn't do anything wrong



Reportedly after this address, Medvedev was detained and passed to Prigozhin pic.twitter.com/RH7mgTiHk2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 17, 2022

Proč od Wagnerovců utekl?

Za prvé byl přesvědčen o tom, že angažmá Wagnerovců nemá význam. Měli špatné vybavení a nebyli na takovou válku připraveni. Vyprávěl, že sotva ozbrojení nabíhali k ukrajinským tankům. Brzy také pochopil, že tahle válka není o osvobozování Ukrajiny, jak mu bylo předestřeno ruskou propagandou. Z jeho vyprávění jsem pochopil, že mu došlo, jak moc je tahle válka neopodstatněná.

Co zažil předtím, než překročil norské hranice?

Několikrát ho málem chytili a také po něm stříleli. Nějakým zázrakem se mu podařilo utéct. Má neskutečnou fyzičku a dobře se orientuje, jinak by cestu nepřežil.

Wagnerova armáda Wagnerovci jsou soukromá ruská žoldnéřská skupina, kterou financuje oligarcha Jevgenij Prigožin, blízký Vladimíra Putina přezdívaný „Putinův šéfkuchař“. Wagnerova armáda je obviňována z řady válečných zločinů včetně masakru v Buče.

Po překročení norských hranic se ocitl v pustině. Sever Norska není obydlený a trvalo mu nějakou dobu, než vůbec našel civilizaci. V momentě, kdy uviděl světlo, šel za ním. Byl to obyčejný rodinný dům. Rodina, která v domě bydlela, mu pomohla kontaktovat policii.

A jak je na tom teď?

Je úplně vyklepaný. Po několik let byl zvyklý se bát toho, co přijde. Teď už mu nic nehrozí a to je pro něj velká změna, na kterou si bude ještě nějaký čas zvykat. Když byl v Rusku, tak měl úzkosti od rána do noci a je také traumatizovaný z toho, co zažil na frontě. Vykazuje známky úzkostí. Je silně ovlivněn tím, co viděl a zažil. Zatím nemá systematickou psychologickou pomoc, ale dostane ji, jakmile si o ni řekne.



Jaký typ zabezpečení mu může norský stát poskytnout?

Řekl si o azyl. V případě, že by ho nedostal, dostane status uprchlíka. Každopádně tu neexistuje šance, že by byl vyhoštěn do Ruska. Hlídá ho ochranka a pravděpodobně ho ještě dlouho hlídat bude.

Dostane novou identitu?

To zatím nevíme.

Je to poprvé, co jste se s podobným případem setkal?

Ano, s ničím podobným jsem se za svou kariéru nesetkal, ani jsem o tom neslyšel. Medvěděvův příběh je neuvěřitelný a svět by ho měl znát.

The US has imposed a new round of sanctions on Russia’s Wagner mercenary group labeling the company a ‘transnational criminal organisation’ and accusing it of atrocities in Ukraine.



Here’s a look at the Wagner mercenaries fighting for Russia ⤵️ pic.twitter.com/TNWBvb5I8L — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 26, 2023

To nejdůležitější je, aby mohl svědčit proti Rusku o válečných zločinech, které Wagnerova armáda páchá. Pak přijde na řadu jeho vlastní příběh, o tom zatím mluvit nemůžu.



Víte, kdy by mohl začít vypovídat?

Všechny procesy, které jsou již v běhu, budou dlouho trvat. O jeho příběh a výpověď se nezajímá jen norský stát, ale i nejrůznější mezinárodní instituce, jako například soud v Haagu, Evropská komise a další.

Čeká nás hodně práce, protože jeho výpovědi jsou naprosto unikátní tím, co zažil zevnitř té druhé strany. Nikdy jsem neslyšel o tom, že by někdo utekl od Wagnerovců a mohl mluvit o tom, co tam viděl a zažil.