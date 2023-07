Wagnerovci se zapojili do cvičení v Bělorusku, tvrdí Minsk. Ukrajina ale jejich přesun nezaznamenala

U běloruského města Asipovičy se koná armádní cvičení, do něhož se zapojili coby instruktoři bojovníci z ruské Wagnerovy soukromé vojenské společnosti. Tvrdí to běloruské ministerstvo obrany, které to uvedlo na sociální síti Telegram. Portál Ukrajinska pravda s odvoláním na mluvčího ukrajinské pohraniční stráže v pátek zároveň napsal, že pohraničníci žádné známky přesunu wagnerovců do Běloruska nepozorovali.

Minsk 15:37 14. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít