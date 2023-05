ONLINE: Islámský stát a teď i wagnerovci? Británie je chce podle médií zařadit na seznam teroristů

Británie se chystá zařadit ruskou žoldnéřskou Wagnerovu skupinu na seznam teroristických organizací. Napsal o tom ve středu deník The Times, podle kterého by Londýn mohl k tomuto kroku sáhnout v řádu týdnů. Pokud by wagnerovci měli v Británii statut teroristické organizace, bylo by trestné členství v této skupině, pobídky k její podpoře nebo nošení jejích znaků na veřejnosti.

