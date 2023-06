Co dál s wagnerovci? Vstoupí do ruské armády, ‚vytěží‘ je Lukašenko a ponechají si úkoly v Africe

Vzpoura Jevgenije Prigožina se nezdařila, vůdce žoldnéřů ale unikl trestnímu stíhání a mohl odejít do Běloruska. Zatím ale není jasné, co se stane s tisíci bojovníky Wagnerovy skupiny, z nichž mnozí bojovali proti Ukrajině. Skupina se může rozdělit na dvě části, píše server Meduza.io s odkazem na tvrzení dvou veteránů-wagnerovců. Minsk 15:46 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Člen Wagnerovy skupiny v Soledaru | Zdroj: Profimedia

Rozdělení Wagnerovy skupiny na dvě části naznačila už pondělní slova prezidenta Vladimira Putina.

„Dnes máte možnost pokračovat ve službě Rusku uzavřením smlouvy s ministerstvem obrany nebo jinými bezpečnostními agenturami, také se můžete vrátit ke svým rodinám a přátelům. Pokud chcete, můžete odejít do Běloruska. Volba je na vás,“ řekl.

Reforma Wagnerovy skupiny začala. Z maximálních 8000 lidí, kteří se přidali k pochodu na Moskvu, se podle odhadů britských zpravodajských služeb pouze tisícovka bojovníků rozhodla následovat Prigožina do Běloruska, píše server Meduza.io s odkazem na svůj zdroj z ruského ministerstva obrany.

Prigožin v pondělí uvedl, že smlouvu s ruskou armádou do té doby podepsalo jen minimum jeho bojovníků. Počet wagnerovců se odhaduje na nižší desítky tisíc lidí.

Ruský novinář Denis Korotkov, který dlouhodobě Wagnerovu skupinu sleduje, tvrdí, že se vstupem do oficiální armády efektivita wagnerovců rozmělní a nezvládnou dostatečně kvalitně předávat své zkušenosti vojákům.

„Už to nebude struktura. Tito lidé se za dva měsíce promění v obyčejné vojáky,“ řekl Korotkov pro server Meduza.io.

Do Afriky přes Minsk

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko už prohlásil, že by se wagnerovci mohli s běloruskou armádou podělit o své zkušenosti. „Které zbraně fungují dobře, které ne, jak útočit, jak se bránit. To je k nezaplacení,“ řekl.

Server Meduza.io s odkazem na telegramové kanály blízké běloruským bezpečnostním složkám píše, že v Bělorusku bude Wagnerova skupina „legitimizována a bude nadále plnit úkoly buď v Africe, nebo na Ukrajině“.

Také další zdroje listu Meduza.io tvrdí, že Prigožin a jeho žoldáci si mohou ponechat projekty v Africe. A s přesunem techniky do Afriky by skupině mohly pomáhat právě běloruské úřady. Lety z Běloruska do Afriky zároveň pokaždé vstupují do ruského vzdušeného prostoru. Moskva tak bude mít nejspíš nad wagnerovci stále kontrolu.

Ačkoliv Putin v pondělí veřejně odpustil řadovým účastníkům Prigožinova povstání, v úterý vyšlo najevo, že ruské úřady zatkly několik velitelů a manažerů, kteří v poslední době působili v Sýrii a povstání se neúčastnili.

Rodiny dalších velitelů se staly terčem výhrůžek, píše Meduza.io a dodává, že sám Prigožin je zatím chráněn jen dohodou mezi Putinem a Lukašenkem.