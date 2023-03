V květnu až 30 tisíc nových wagnerovců? Prigožin naznačil plány. Tvrdí, že denně verbuje až 800 lidí

Ruská žoldnéřská Wagnerova skupina do svých řad denně naverbuje 500 až 800 lidí, uvedl na sociální síti telegram zakladatel organizace Jevgenij Prigožin. Do půlky května by chtěl rekrutovat asi 30 000 bojovníků. Příslušníci Wagnerovy skupiny jsou nasazeni v první linii několikaměsíční bitvy o východoukrajinské město Bachmut.

