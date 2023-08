Ženu rozčtvrtil a tělo ukryl. Násilníci z řad wagnerovců se vrací do Ruska, pozůstalí mají strach

Brutální vražda Very Pekhtelevové, kterou v roce 2020 spáchal její bývalý přítel, vyvolala mediální poprask i v Rusku, kde se násilí na ženách často zamlčuje.

Vladislav Kanyus strávil hodiny jejím mučením, než zemřela. Sousedé opakovaně volali policii, aby nahlásili děsivé výkřiky vycházející z vedlejšího bytu, ale policisté se nedostavili. U soudu vyšlo najevo, že na těle Pekhtelevové bylo 111 zranění.

Loni v létě soud na Sibiři odsoudil Kanyuse za vraždu k 17 letům vězení. Pozůstalí byli zklamáni, že soudce zrušil další obvinění ze znásilnění a nezákonného věznění, ale oddechli si, že jen obvinění z vraždy ho dostane na téměř dvě dekády za mříže.

O pár měsíců později obdržela matka zavražděné ženy dvě fotografie z anonymního účtu na WhatsAppu. Byl na nich muž ve vojenské uniformě a vzkaz: „Kanyus je na svobodě a bojuje na Ukrajině.“

Nemohla uvěřit svým očím. „Snažil jsem se ji uklidnit a říct jí, že to není on, že je to photoshop. Ale rychle nám došlo, že je to opravdu on,“ vzpomíná Vladimir Pekhtelev, strýc zavražděné dívky. Rodina popsala své zděšení pro list The Guardian.

Kanyus se tedy pravděpodobně stal jedním z desítek tisíc ruských vězňů, kteří byli předčasně propuštěni, aby bojovali na Ukrajině. Většina z nich se nechala zlákat do řad žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Jak jsme na iROZHLAS.cz popisovali už dříve, šéf soukromé vojenské armády Jevgenij Prigožin ve věznicích rozšiřoval svůj regiment.

Součástí dohody bylo, že pokud budou odsouzení bojovat šest měsíců a přežijí, budou se moci začlenit do běžného života, aniž by si museli odpykat zbytek trestu.

Rodina Pekhtelevova se rozhodla podat oficiální žádost o nalezení vraha své dcery. Obrátila se proto na vězeňské orgány. Úřady jim sdělily, že byl převezen do věznice v Rostovské oblasti na hranicích s Ukrajinou a zmizel.

Jedná se o typickou administrativní kličku pro vězně naverbovaného k boji na Ukrajině. Po převozu do Rostova neexistují žádné jiné věrohodné důvody. „Nikdo nám nedokáže říct, jak ho pustili, nikdo nám nedal žádnou odpověď, žádné vysvětlení,“ řekl Pekhtelev.

Není jasné, zda Kanyus stále bojuje, ale rozhodně se zdá, že je stále naživu. Pravidelně zveřejňuje aktuální informace na účtu ruské sociální síti VKontakte, odkazuje se britský deník. Jeho účet má slogan: „Neexistuje nic takového jako správná volba, existuje pouze volba, kterou učiníte, a její důsledky.“

The Guardian ho v červenci kontaktoval, Kanyus dokonce reagoval, na otázky ale neodpověděl a účet následně zablokoval.

Byznys šéfa wagnerovců Prigožina s odsouzenými a jeho možných dopadů na společnost se pozorovatelé obávají od začátku roku. To totiž uběhlo oněch deklarovaných šest měsíců služby.

Odborník Jan Šír z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy pro iROZHLAS.cz tehdy uvedl, že návrat wagnerovců může představovat „výbušnou směs“, která by mohla být potenciálním rizikem pro vedení v Kremlu.

„Máloco ilustruje lépe hloubku kulturní degradace ruské společnosti než to, že z lidí, kteří si odpykávali dlouholeté tresty vězení, jsou děláni hrdinové,“ řekl.

Šír dále předpokládal, že navrátivší bývalí vězni budou lidé, kteří nectí žádnou autoritu. A proto se dá předpokládat, že jejich včlenění do společnosti způsobí nepokoje.

Rok od začátku verbování se objevily se zprávy o bývalých vězních, kteří přežili svou „ukrajinskou misi“ a vrátili se domů. Mezi propuštěnými je mnoho těch, kteří se dopustili násilných trestných činů vůči ženám.

A ty nyní žijí ve strachu, že se pachatelé vrátí a znovu zaútočí. Vjačeslav Samojlov z malého města na severu Ruska v březnu 2021 zavraždil 33letou Olgu Šljaminovou. Její tělo rozčtvrtil a ukryl. V dubnu 2022 byl uvězněn na devět let a sedm měsíců. Pak se ale přidal do Wagnerovy armády. Nyní už je zřejmě – po třech měsících bojů na Ukrajině – na svobodě.

Samojlovova matka sdělila místnímu zpravodajskému webu 29.ru, že její syn bojoval, ale byl zraněn a nyní byl omilostněn. Řekla, že „je před Bohem očištěn“ díky své službě na Ukrajině.

