ONLINE: Wagnerovci podle Prigožina zahájili už dříve ohlášené stahování z Bachmutu

Žoldnéři ruské soukromé Wagnerovy skupiny se začali stahovat z východoukrajinského Bachmutu. Oznámil to dnes v příspěvku zveřejněném na sociální síti telegram šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin. Krok avizoval už v minulých dnech poté, co město prohlásil za dobyté a pod ruskou kontrolou. Ukrajinské úřady oficiálně ztrátu Bachmutu nepotvrdily. Moskva/Kyjev 12:54 25. května 2023

„Stahujeme bojové jednotky z Bachmutu. (...) Až do 1. června se bude hlavní část přesouvat do táborů v týle. Pozice předáváme (ruské) armádě. Pokud to ale bude pro armádu těžké, necháme tam ty, kteří sehráli zásadní roli při dobytí Bachmutu,“ citoval ruskojazyčný server BBC z nahrávky. Prigožin už dříve uvedl, že v týlu jeho jednotky čeká reorganizace a přezbrojení.

Prigožin dobytí Bachmutu, který podle pozorovatelů nemá už dlouho žádný strategický, ale pouze symbolický význam, oznámil 20. května. V pondělí pak uvedl, že se jeho jednotky stáhnou. Na jejich pozicích je vystřídají vojáci pod přímým velením ruského ministerstva obrany, se kterým Prigožin vede mocenské spory a často kritizuje jeho styl vedení válečného tažení na Ukrajině.

Není jasné, zda se Rusku podařilo pro dlouhých měsících tvrdých bojů Bachmut dobýt. BBC poznamenává, že ukrajinský generální štáb ve svých pravidelných hlášeních o situaci na bojišti v posledních dnech v souvislosti s Bachmutem hovoří jen o obcích na jeho předměstí a o bojích přímo ve městě se nezmiňuje.

Pozornost podle amerického Institutu pro studium války (ISW) vyvolal i Prigožinův středeční rozhovor o ruském válečném tažení na Ukrajině, zejména pak ta část, ve které hovořil o ztrátách wagnerovců při bojích o Bachmut. Šéf žoldnéřů uvedl, že se mu v ruských věznicích podařilo naverbovat na 50 000 vězňů, z nichž jich 20 procent (10 000) u východoukrajinského města padlo. Prigožinova tvrzení se chopili zejména proruští váleční blogeři, kteří komentovali masivní rozsah ztrát a spekulovali, že skutečné počty Rusů zabitých v boji můžou být mnohem vyšší.

„Prigožinova tvrzení o ztrátách (...) začala určovat převládající diskurz o celé ruské kampani v Bachmutu,“ píší analytici ISW, podle kterých budou vysoké ztráty a náklady na bitvu o město definovat podobu debaty v ruském informačním prostoru i do budoucna.

V souvislosti s rozhovorem, ve kterém Prigožin mimo jiné kritizoval ruské vládnoucí elity a ministerstvo obrany a zpochybňoval cíle ruského válečného tažení na Ukrajině, přišel o místo Konstantin Dolgov, který interview vedl. Dolgov působil v propagandistickém projektu Telega Online, který financuje ruský veřejný regulátor Institut pro rozvoj internetu (IRI), píše ruskojazyčný server BBC.