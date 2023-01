Srbští dobrovolníci bojují po boku Rusů na Ukrajině. Wagnerovci se snažili rekrutovat inzerátem v televizi

Ruská Wagnerova skupina se snažila rekrutovat vojáky v Srbsku. Někteří z nich už na Ukrajině bojují. Svědčí o tom videa, která kolují po sociálních sítích, hlavně na telegramu a na ruské síti vkontakte. Srbové přitom v cizích armádách válčit nesmějí, zakazuje jim to zákon. Praha 19:13 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Grafity zobrazující logo Wagnerovi vojenské skupiny na zdi v srbském Bělehradě | Zdroj: Reuters

Na srbské verzi ruské televize RT se začátkem roku objevil inzerát Wagnerovy skupiny na nábor dobrovolníků, informovalo Rádio Svobodná Evropa. Inzerát obsahoval podrobnosti o podmínkách účasti ve válce, výdělku a výcviku. Na srbské verzi webu RT už ale tento inzerát není.

Srbsko nikdy nezveřejnilo oficiální údaje o tom, kolik jeho občanů od roku 2014 odešlo bojovat na ruské straně na Ukrajinu. Ukrajinské velvyslanectví v roce 2019 odhadovalo, že je to asi 300 lidí. Soudy přitom zatím potrestaly přes 20 dobrovolníků.

Důkazy o zapojení Srbů do nynějších bojů na Ukrajině existují ve formě fotek a videí. Bělehradský právník Čedomir Stojković sdílel na twitteru jedno takové video, které koluje na ruských sociálních sítích.

Je na něm ruský voják, který mluví se dvěma Srby, kteří se údajně přidali k ruskému praporu Pavla Sudoplatova. Mají zahalený obličej, mluví srbsky a drží v rukou zbraně.

EU, USA i UK MORAJU DA SANKCIONIŠU REŽIM U BEOGRADU: dok oni finansiraju odbranu Putin u sred Srbije regrutuje Srbe da ubijaju Ukrajince (VIDEO). Vučić to podržava postavljanjem Putinovog agenta Vulina za šefa BIA sa zadatkom da BIA ne smeta Putinovom regrutovanju u

1/2⬇️ pic.twitter.com/SFn0Ke8owZ — Advokat Čedomir Stojković (@FIGHT_4_RIGHT_S) January 14, 2023

První srbský voják na něm odpovídá tomu ruskému, který se ptal, jestli přišli ze Srbska a proč. „Viděli jsme to samé v 90. letech v Jugoslávii. Stejné zlo. NATO, Británie, Amerika. Teď pracují proti našim bratrům a my jsme tu abychom jim pomohli,“ říká.

V Bělehradě, kde jsou provokativní nástěnné malby velmi časté, se minulý týden objevil na zdi v centru města emblém Wagnerovy hlavy smrti. Podepsaly se pod něj Lidové hlídky, krajně pravicová organizace, která v minulosti pořádala řídce navštěvovaná proruská shromáždění.

Naštvaný prezident

Kritici často obviňují Srbsko, že dává přednost svému dlouholetému přátelství s Ruskem před ambicí vstoupit do Evropské unie. To, co se v posledních dnech objevilo v Bělehradě, však podle BBC ukazuje, že obraz není tak černobílý.

Srbský ministr obrany Miloš Vučević řekl Rádiu Svobodná Evropa, že srbské bezpečnostní agentury, vojenské i civilní, sledují a analyzují veškeré informace související se zveřejněnými videi a fotografiemi údajných srbských bojovníků, kteří se připojili k ruským jednotkám ve válce na Ukrajině.

Prezident Srbska Aleksandar Vučić na to v srbské televizi reagoval rozzlobeně. Řekl, že Srbsko je neutrální a kromě toho už mnoho měsíců nemluvil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Připomněl, že srbští občané nesmějí bojovat v zahraničních armádách, protože je to trestný čin. Kritizoval dokonce i Wagnerovu skupinu samotnou, v televizi se ptal, proč se snaží rekrutovat Srby, když vědí, že je to nelegální.

Také řekl, že je vděčný Moskvě za její podporu ohledně Kosova, ale že nepodporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Zároveň zopakoval, že pro Srbsko jsou Krym i Donbas Ukrajinou, a tak to zůstane. Srbsko se ale odmítlo připojit i k protiruským sankcím.

BBC dodává, že pokud srbský prezident čekal na okamžik, kdy se rozhodně přikloní k Západu, možná právě nastal. „Vím, že Evropská unie je naše cesta,“ řekl Vučić agentuře Bloomberg. „Jiné cesty neexistují,“ dodal.