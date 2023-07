Nebyla síla, která by wagnerovce dokázala zastavit. Je to důkaz Putinovy slabosti, míní opoziční novinář

Vzpoura Jevgenije Prigožina se nezdařila, vůdce žoldnéřů unikl trestnímu stíhání a odešel do Běloruska. O čem snadný postup wagnerovců vypovídá a nastane v Rusku „válka klanů“? „Vzpoura ukazuje, jak slabá je Putinova vláda. Kdyby své jednotky Prigožin nezastavil, vstoupily by do Moskvy a nikdo by je nedokázal zastavit,“ říká v rozhovoru proweb iROZHLAS.cz ruský opoziční novinář Roman Anin. Rozhovor Praha 9:41 2. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prigožin odjíždějící z Rostova na Donu. Podle Anina dokázal ovládnout jen s pětistovkou vojáků | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Co vás minulý víkend napadlo jako první, když jste viděl zprávy? Když jsme spolu dělali poslední rozhovor, zmínil jste se, že po Putinovi může dojít k jakési válce klanů. Je tohle její začátek?

Ano, rozhodně. Měl jsem smíšené pocity. Na jedné straně jsem měl pocit, že je to něco, co jsem věděl, že se stane. Ale přesto bylo opravdu těžké se přimět k tomu, aby člověk uvěřil, že opravdu vidí obrovské skupiny ozbrojených žoldáků, které se řítí na Moskvu. Čekal jsem boje v ulicích. Když si uvědomíte, že bývalý spojenci, a Prigožin byl jedním z nejoddanějších Putinových stoupenců, začínají bojovat proti sobě, tak je těžké tomu uvěřit. A to i přes to, že výsledek mi byl jasný tak před třemi nebo čtyřmi měsíci.

Roman Anin Roman Anin (35) je bývalý reportér ruského opozičního média Novaya Gazeta. Tam se rozhodl zůstat i po vraždách pěti kolegů. V roce 2020 Anin založil opoziční médium iSTORIES, kde působí jako šéfredaktor. Během kariéry odhalil a popsal mnoho případů korupce, a to i na nejvyšších místech ruské politiky. Je také jedním z autorů investigace Panama Papers. V minulosti spolupracoval s mezinárodními médii, jako je Reuters, The Guardian a BBC.

Mnozí říkají, že v tom byly jiné motivy a příběh, který nám byl vyprávěn, není skutečný. Zejména ze západního pohledu si lidé nedokážou představit, že by se něco tak bizarního opravdu stalo. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že to bylo zinscenované?

Ne, nevěřím tomu. Vím jistě, že to nebylo zinscenované, protože jsem od té doby mluvil s mnoha zdroji a všechny mi řekly, že obrázek, který jsme viděli, byl skutečný. Myslím, že problém lidí, kteří si myslí, že to bylo zinscenované, je, že když vidí něco nereálného nebo co vypadá nereálně, chtějí pro to najít rozumné vysvětlení. Nejrozumnějším vysvětlením je, že v zákulisí existuje velmi chytrý plán.

Od začátku jsem věděl, že to, co jsme viděli, je skutečné. Mluvil jsem s mnoha zdroji a ty mi potvrdily, že Prigožinův plán skutečně spočíval ve vstupu do Moskvy, aby se zmocnil ministerstva a ministra obrany a přiměl Putina jmenovat místo něj jeho přítele Surovikina. Pokud by to Putin odmítl, Prigožin by se prohlásil za vůdce Ruska a převzal moc.

Pokud se podíváme na reakci státu, je zřejmé, že vše bylo reálné. Zahájili represe proti Surovikinovi, bývalým spojencům Prigožina a lidem, kteří ho podporovali. Když se podíváte na to, jak panicky vypadal Kreml během převratu a jak hrozil, nenechá vás to na pochybách, že vše bylo skutečné.

Prigožin ale musel vědět, že s nižšími tisíci lidí Kreml ovládnout nemůže. Má kolik, 25 tisíc vojáků?

To není pravda. Tohle ukazuje, jak slabá je Putinova vláda. Mluvili jsme s vojenskými zdroji a lidmi z ministerstva obrany. Ti nám řekli, že není reálná síla, která by Prigožinovu armádu na cestě do Moskvy zastavila, protože všechny schopné vojenské jednotky jsou na Ukrajině. A lidé z FSB nebo Národní gardy neměli tanky a obrněná vozidla a nebyli tak vycvičení a připravení jednat jako Prigožinova armáda.

Wagnerovci jsou jednou z nejvycvičenějších, nejzkušenějších a nejefektivnějších armád na frontě. Kdyby své jednotky nezastavil, vstoupily by do Moskvy a nikdo by je nedokázal zastavit. To je přesně ten důvod, proč hned po převratu Národní garda dostala těžké tanky.

Je to rozumné, protože Národní garda byla před převratem síla, kterou Putin vytvořil pro boj proti demonstracím. Byli skutečně efektivní v bití studentů a neozbrojených občanů, ale nebyli vycvičeni k boji proti někomu s tanky a vojenským letectvem, jako mají Wagnerovci.

Proto nyní dostávají tanky. Putin si uvědomil, že v této fázi nejsou jeho hlavní hrozbou studenti na demonstracích, ale jsou to klany se svými soukromými armádami. Přesně takovými, jakou vlastní Prigožin.

Důkaz slabosti Putinovy vlády

Takže se snažíte říct, že teoreticky stačí 25 000 vojáků, kteří pochodují ke Kremlu, aby svrhli Putina a jeho vládu? To je vše, co je k tomu potřeba?

Přesně tak. Mluví o tom všichni v kruzích armády a tajných služeb. Je to nejlepší důkaz slabosti Putinovy vlády. V televizi neustále tvrdí, že bojují proti NATO. Ale viděli jsme, jak velmi malá armáda žoldáků může vstoupit do Ruska a ujet téměř 1000 kilometrů do Moskvy. A pochybuji, že jich bylo 25 tisíc.

Také mi například říkali, že Prigožinova armáda dokázala obsadit Rostov na Donu s pouhými 500 lidmi. To je šílené, protože Rostov je obrovské město s více než milionem obyvatel. Teď je plné vojáků, protože je blízko hranic s Ukrajinou. Prigožin ho dokázal dobýt jen s 500 nebo 600 lidmi.

Co to vypovídá o budoucnosti režimu?

Říká to, že jsou dva možné scénáře. První je ten, který jsem popsal asi před třemi nebo čtyřmi měsíci, že budeme svědky války klanů. To, co jsme viděli při Prigožinově pokusu, je jenom zkouška. Budeme svědky pouličních bojů v Moskvě a dalších velkých městech. Čím slabší a starší totiž Putin bude, tím více si členové různých klanů uvědomí, že mají méně času na převzetí moci.

„Klany chápou, že pokud nezvítězí, mohou přijít o všechno. Vítězství jednoho klanu znamená zánik toho druhého.“ Roman Anin

To je příklad, který jsem často používal, ale myslím, že je velmi praktický. Neustále probíhal boj mezi klanem Zolotova, šéfa Národní gardy, a klanem Patruševa, neboli řekl bych klanem FSB.

Zolotov chápe, že pokud bude příštím prezidentem Ruska někdo z Patruševova klanu, je to konec jeho klanu, protože mu seberou veškerý majetek. Je to otázka jejich života a svobody. To je tedy jeden ze scénářů: Boj klanů o moc a život.

Druhý scénář je, že si Putin uvědomí, že se tyto klany staly skutečnou hrozbou pro jeho moc. Začne s plnohodnotnými represemi proti svým bývalým spojencům a budeme svědky toho, že se Rusko změní ve skutečnou vojenskou diktaturu. Uvidíme, co se stane, ale oba scénáře jsou velmi pravděpodobné.

Největší hřích je zrada

Existuje nějaká šance, že věci zůstanou při starém?

Myslím, že ne. Pro Putina je největším hříchem a hrozbou zrada. Prigožin je nyní zrádce. A všichni, kdo ho podporovali, ať už veřejně, nebo ne, také. Měl spoustu spojenců v Kremlu i v armádě. Všichni tito lidé jsou považováni za hrozbu pro Putinův režim. Nemyslím si, že Putin nechá věci jen tak. Myslím si, že začne s represemi.

Už je začal. Zprávy o Sorovikinovi jsou jen začátek. Zahájí represe proti více lidem a svým bývalým spojencům. Takže bude stupňovat napětí mezi klany.

A když se k tomu přidá ukrajinská protiofenzíva, která může být úspěšná, tak je to směs různých spouštěčů. Na jedné straně represe proti spojencům, na druhé, pokud bude protiofenzíva úspěšná, se k tomu přidá reakce veřejnosti. Věci, které Putina oslabují, mohou skutečně vést k horké válce klanů o moc.

Někdo tvrdí, že Prigožin je loutkou někoho jiného a jedná v něčí prospěch. Co si o tom myslíte vy?

Tomuto názoru jsem nikdy nevěřil, i když mnoho zdrojů, se kterými jsem mluvil, ho sdílelo. Ale to proto, že žili v předválečné realitě. Tehdy si opravdu nebylo možné představit, že by si někdo dovolil veřejně kritizovat ministerstvo a ministra obrany, a dokonce i samotného Putina. Pokud to někdo dělal, tak bylo tak nějak zřejmé, že má tajnou dohodu s Putinem. Proto řada lidí a zdrojů říkala, že není možné kritizovat Putina bez jeho souhlasu.

Realita se ale změnila po začátku války v plném rozsahu. Zejména pak poté, co si všichni uvědomili, že válka neprobíhá tak, jak bylo plánováno, a že Rusko válku s největší pravděpodobností prohraje. Realita se změnila. Proto jsem si jist, že Prigožin nebyl něčí loutkou a jednal nezávisle.

Takže si myslíte, že si uvědomil, že Putin je oslaben válkou, takže si může dovolit zaujmout postoj proti němu? Rozumím tomu správně?

Ano, přesně tak. A měl pravdu. Nevím, co ho přimělo změnit názor. Mohu jen hádat. Můj odhad je, že Kreml a tajné služby našly něco, o čem s ním mohly vyjednávat. Mohlo to být cokoliv. Mohli zajmout jeho dceru, příbuzné nebo příbuzné velitelů wagnerovců. Ale něco ho přimělo změnit názor. Jeho armáda byla 200 kilometrů od Moskvy a cestou se jim podařilo odstavit šest vrtulníků, jedno letadlo a nikdo se je opravdu nesnažil zastavit.

Prigožin bez armády?

Wagnerova skupina podle BBC stále verbuje a vypadá to, že má tábor v Bělorusku. Co si myslíte, že se tam děje?

Domnívám se, že Prigožin chce udržet svou armádu. Je zřejmé, že velmi velká část ho opustí, nebo podepíše oficiální smlouvy s ministerstvem obrany. Mnoho lidí ze skupiny se cítilo Prigožinovým rozhodnutím zastavit převrat zrazeno.

Myslím si, že pokračují v náboru lidí, protože armádu stále potřebují. Prigožin je bez armády velmi zranitelný. Chápe, že je teď mnoho příznivců Kremlu, včetně, myslím si, samotného Putina, kteří jsou ochotni ho zabít. Takže potřebuje armádu, aby ho chránila. Proto pokračuje v náboru lidí.

„ Lidé jako Prigožin málokdy končí svůj život v klidu. Většinou se o to někdo postará.“ Roman Anin

Myslíte si, že přežije?

Nevím. Nedokážu předvídat budoucnost. Lidé jako on ale málokdy končí svůj život v klidu. Většinou se o to někdo postará.

Myslíte si, že to bude Lukašenko?

Myslím, že ne. Lukašenko vlastně potřebuje Prigožina, protože je sám také trochu zranitelný a nemůže věřit své armádě. Objevila se spousta zpráv a informací z různých zdrojů, že nedokázal přesvědčit svou armádu, aby se zúčastnila agrese v plném rozsahu. Armáda nechtěla vstoupit na Ukrajinu. V této situaci potřebuje soukromou armádu, aby ochránil sebe a svou moc. Myslím, že taková byla jeho dohoda s Prigožinem. Prigožin se stane Lukašenkovou soukromou armádou, někým, kdo bude chránit jeho režim.

Co to znamená pro válku na Ukrajině a ruskou ofenzivu?

Od začátku převratu jsme na frontové linii nezaznamenali žádné větší změny. Ukrajinské úřady říkají, že převrat nějak neovlivnil ruskou obranu. Totéž říká i ruská armáda. Rusko má bohužel spoustu lidí. Wagnerovci byli opravdu silní, vycvičení a účinní, ale Rusové mají statisíce lidí a mohou je nahradit. Nevím, jestli snadno, ale mají takovou možnost.